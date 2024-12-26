99% «представителя» ABBYY в России перешли от турецкого юрлица российскому

У Content AI Solutions Bilishim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonymous Shirketi остался 1%.На изменения указали «Ведомости». ABBYY передала Content AI (ООО «Контент ИИ») российский бизнес ещё в 2022 году. С тех пор компания вела работу с действующими и новыми клиентами и партнёрами ABBYY в России.На часть продуктов ООО выкупило исключительные права. Что-то выпускает само — на основе «модифицированных технологий» ABBYY. Турецким юрлицом владеют сотрудники Content AI — его создавали, чтобы заключить лицензионный договор с ABBYY. Роялти ей уже не выплачивают. Следующий шаг — полный переход в российскую юрисдикцию.Семь продуктов Content AI входят в реестр российского ПО, среди них — Content Capture и ContentReader PDF. Опрошенные газетой эксперты допустили, что наличие крупной доли у иностранного акционера ограничивало возможности компании в госзакупках.По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Контент ИИ» на конец 2023 года составила 765,5 млн рублей, а чистая прибыль — 375,1 млн рублей.Источник фото: NewsroomABBYY основал в 1989 году уроженец армянской ССР Давид Ян. Она разрабатывает ПО для работы с документами, анализа бизнес-процессов, перевода текстов и других задач. Наиболее известный инструмент — FineReader для распознавания текста.В октябре 2024 года в соцсетях появились сообщения об увольнениях в офисах ABBYY на Кипре, в Венгрии и Сербии. Компания объяснила это тем, что «реорганизовала ключевые операционные функции» в рамках «трансформации бизнеса».Собеседники СМИ говорили, что уволили в основном россиян. По словам основательницы рекрутинговой компании NewHR Киры Кузьменко, национальный признак здесь ни при чём, просто вся разработка, например, «исторически была русскоязычной».#новости #abbyy
ABBYY в любом случае уже помер, его убили нейросети. Помянем.
Не согласен. Многие организации до сих пор используют FineReader.
просто повод выпить.
ABBYY используется госсектором для оцифровки в промышленных масштабах бесконечных бумажных архивов, библиотек и прочих комнат с документами. Смартфончик с chatgpt тут никак не подходит.
Увеличение доли российского рынка и снижение зависимости от зарубежных юрисдикций могут положительно сказаться на финансовых показателях компании Content Ai. Поэтому ничего удивительного в таком переносе интеллектуальной собственности и ключевых активов в российскую юрисдикцию. Это стандартная практика для компаний, которые обеспокоены и желают адаптироваться к новым рыночным условиям, обеспечив дальнейшее развитие своего бизнеса.
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Завершаю дискуссию триумфальной победой.