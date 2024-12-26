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Полина Лааксо
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99% «представителя» ABBYY в России перешли от турецкого юрлица российскому

У Content AI Solutions Bilishim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonymous Shirketi остался 1%.

  • На изменения указали «Ведомости». ABBYY передала Content AI (ООО «Контент ИИ») российский бизнес ещё в 2022 году. С тех пор компания вела работу с действующими и новыми клиентами и партнёрами ABBYY в России.
  • На часть продуктов ООО выкупило исключительные права. Что-то выпускает само — на основе «модифицированных технологий» ABBYY. Турецким юрлицом владеют сотрудники Content AI — его создавали, чтобы заключить лицензионный договор с ABBYY. Роялти ей уже не выплачивают. Следующий шаг — полный переход в российскую юрисдикцию.
  • Семь продуктов Content AI входят в реестр российского ПО, среди них — Content Capture и ContentReader PDF. Опрошенные газетой эксперты допустили, что наличие крупной доли у иностранного акционера ограничивало возможности компании в госзакупках.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Контент ИИ» на конец 2023 года составила 765,5 млн рублей, а чистая прибыль — 375,1 млн рублей.
Источник фото: Newsroom
Источник фото: Newsroom
  • ABBYY основал в 1989 году уроженец армянской ССР Давид Ян. Она разрабатывает ПО для работы с документами, анализа бизнес-процессов, перевода текстов и других задач. Наиболее известный инструмент — FineReader для распознавания текста.
  • В октябре 2024 года в соцсетях появились сообщения об увольнениях в офисах ABBYY на Кипре, в Венгрии и Сербии. Компания объяснила это тем, что «реорганизовала ключевые операционные функции» в рамках «трансформации бизнеса».
  • Собеседники СМИ говорили, что уволили в основном россиян. По словам основательницы рекрутинговой компании NewHR Киры Кузьменко, национальный признак здесь ни при чём, просто вся разработка, например, «исторически была русскоязычной».

#новости #abbyy

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33 комментария
Драка вегетарианца с людоедом

ABBYY в любом случае уже помер, его убили нейросети. Помянем.

10
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Echo

Не согласен. Многие организации до сих пор используют FineReader.

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Олег Панков

просто повод выпить.

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Дмитрий Филюшин

ABBYY используется госсектором для оцифровки в промышленных масштабах бесконечных бумажных архивов, библиотек и прочих комнат с документами. Смартфончик с chatgpt тут никак не подходит.

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Борис Еремихин

Увеличение доли российского рынка и снижение зависимости от зарубежных юрисдикций могут положительно сказаться на финансовых показателях компании Content Ai. Поэтому ничего удивительного в таком переносе интеллектуальной собственности и ключевых активов в российскую юрисдикцию. Это стандартная практика для компаний, которые обеспокоены и желают адаптироваться к новым рыночным условиям, обеспечив дальнейшее развитие своего бизнеса.

8
1
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Вагонетка

Начинаю дискуссию

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Слегка Придурковатый

Завершаю дискуссию триумфальной победой.

14
1
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