Сокращённый глава транспортных программ Tesla перешёл в «дочку» Alphabet по разработке беспилотных автомобилей

Незадолго до презентации роботакси от Tesla, над которым он работал до сокращения.В Waymo Дэниэл Хо занял должность «директора программ», пишет Electrek со ссылкой на его профиль в LinkedIn.По образованию Хо инженер авиационных и космических систем. 12 лет он проработал в автомобилестроительной компании Ford. В Tesla пришёл в 2013 году — практически сразу, как производитель начал поставлять первые электромобили Model S.В 2014 году получил должность руководителя программы Model 3. В 2020-м стал курировать в том числе производство Model Y, а уже в 2022 году стал главой транспортных программ: руководил всеми менеджерами и отчитывался напрямую главе Tesla Илону Маску.При нём компания выпустила электропикапы Cybertruck, открыла новые предприятия в Берлине и Техасе, нарастила объём производства с 500 тысяч автомобилей в год до 1,85 млн и заложила фундамент программы по разработке роботакси.В апреле 2024 года Tesla объявила, что сократит 10% штата, чтобы урезать расходы. Позже СМИ узнали, что под сокращения попали и некоторые руководители, в том числе сам Хо. В Tesla он пробыл до сентября включительно.Дэниэл Хо. Источник фото: EV CentralWaymo работает над беспилотными автомобилями с 2009 года — до 2016 года как подразделение Google, а затем как отдельная структура Alphabet.Сервис с беспилотными такси Waymo запустила в 2018 году, но изначально тот работал лишь в нескольких городах Аризоны. В 2021 году его начали тестировать в Сан-Франциско, где теперь он работает полноценно. Помимо этого, у Waymo есть право на тесты и в других городах.#новости #tesla #waymo