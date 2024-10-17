Meta* уволила около 20 сотрудников за злоупотребление купонами на питание — FT

Они предназначались для заказа еды в офис, но некоторые использовали их для покупки товаров домой. О сокращениях FT рассказали несколько источников, знакомых с решением компании. По их словам, уволить могли около 20 сотрудников в Лос-Анджелесе, которые не по назначению использовали купоны на питание.Meta* предоставляет такие купоны тем, кто работает в офисах без столовой: $20 — на завтрак, по $25 —на обед и ужин. Их можно использовать для заказа еды, в том числе через Uber Eats или Grubhub, поясняет газета.По словам одного из собеседников, уволенные сотрудники в течение долгого времени злоупотребляли купонами. Например, заказывали еду домой, или тратили их на покупку стирального порошка, бокалов для вина и других товаров.Одина из бывших сотрудниц рассказала, что использовала купоны для покупки зубной пасты и чая: «В те дни, когда я не обедала в офисе или ужинала с друзьями, я считала, что не должна тратить купон на еду».В Meta* отказались комментировать информацию. При этом компания сообщила о сокращении «небольшого числа» сотрудников WhatsApp, Instagram и Reality Labs, а также реорганизации части команд.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #meta
Не понял, это же USA. Там все могут себе 100500 айфонов купить с 1 получки, а оказывается челы купоны на питание домой тащили. Лол.
(На картинке ниже вы можете увидеть сотрудников мета на пикнике возле офиса)
Больше восхищает подход компании. Дали денег, сотрудник потратил, какая разница куда? Если нельзя так делать - то просто сообщите всем и все тут или сервис оформите только с едой.
А то получается кнопку нажать можно, а после сразу увольнения, отличный план
Вы удивитесь, но в российском бигтехе это работает точно так же.
Люди с окладом в 5-10 средних зарплат по стране тащат халявные фрукты с кофепоинтов домой, а в конце месяца скупают все что только можно, лишь бы согнать в ноль лимит по питанию на бейдже.
Вы бы видели купоны на питание в Париже по 19€ каждый 😅 когда на практике пережил, прям back to the USSR (на купоны 1/2 суммы отдаете вы из своей зп, а вторую 1/2 государство, ах да чуть не забыл самое главное упомянуть - никто вас не спрашивает хотите вы этого или нет, дерьмократия)
Чисто ради интереса, каким образом человек увязал купоны на еду с маленькой зарплатой? Если у человека большая зарплата, он, естественно, должен отказаться от предложения питаться за счёт компании.
Какая у вас интересная логика, конечно.
Лол. Нет бы как Тимур Иванов. А они купоны тащат.
Это же LA, там нет офиса меты, антон