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Артур Томилко
Карьера

Meta* уволила около 20 сотрудников за злоупотребление купонами на питание — FT

Они предназначались для заказа еды в офис, но некоторые использовали их для покупки товаров домой.

  • О сокращениях FT рассказали несколько источников, знакомых с решением компании. По их словам, уволить могли около 20 сотрудников в Лос-Анджелесе, которые не по назначению использовали купоны на питание.
  • Meta* предоставляет такие купоны тем, кто работает в офисах без столовой: $20 — на завтрак, по $25 —на обед и ужин. Их можно использовать для заказа еды, в том числе через Uber Eats или Grubhub, поясняет газета.
  • По словам одного из собеседников, уволенные сотрудники в течение долгого времени злоупотребляли купонами. Например, заказывали еду домой, или тратили их на покупку стирального порошка, бокалов для вина и других товаров.
  • Одина из бывших сотрудниц рассказала, что использовала купоны для покупки зубной пасты и чая: «В те дни, когда я не обедала в офисе или ужинала с друзьями, я считала, что не должна тратить купон на еду».
  • В Meta* отказались комментировать информацию. При этом компания сообщила о сокращении «небольшого числа» сотрудников WhatsApp, Instagram и Reality Labs, а также реорганизации части команд.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta

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50 комментариев
Anton Rozhkov

Не понял, это же USA. Там все могут себе 100500 айфонов купить с 1 получки, а оказывается челы купоны на питание домой тащили. Лол.
(На картинке ниже вы можете увидеть сотрудников мета на пикнике возле офиса)

11
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Agios Nikolaos

Больше восхищает подход компании. Дали денег, сотрудник потратил, какая разница куда? Если нельзя так делать - то просто сообщите всем и все тут или сервис оформите только с едой.

А то получается кнопку нажать можно, а после сразу увольнения, отличный план

5
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Shoo

Вы удивитесь, но в российском бигтехе это работает точно так же.
Люди с окладом в 5-10 средних зарплат по стране тащат халявные фрукты с кофепоинтов домой, а в конце месяца скупают все что только можно, лишь бы согнать в ноль лимит по питанию на бейдже.

5
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Arthur Kushmantsev

Вы бы видели купоны на питание в Париже по 19€ каждый 😅 когда на практике пережил, прям back to the USSR (на купоны 1/2 суммы отдаете вы из своей зп, а вторую 1/2 государство, ах да чуть не забыл самое главное упомянуть - никто вас не спрашивает хотите вы этого или нет, дерьмократия)

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neat0n

Чисто ради интереса, каким образом человек увязал купоны на еду с маленькой зарплатой? Если у человека большая зарплата, он, естественно, должен отказаться от предложения питаться за счёт компании.
Какая у вас интересная логика, конечно.

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Пролетая над ведром картошки.

Лол. Нет бы как Тимур Иванов. А они купоны тащат.

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Эфир Монеров

Это же LA, там нет офиса меты, антон

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