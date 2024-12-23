Google с конца 2022 года сократила состав топ-менеджеров на 10%

Чтобы упростить оргструктуру и повысить её эффективность.Речь о директорах, вице-президентах и других управленцах, рассказали собеседники Business Insider со ссылкой на слова главы Google Сундара Пичаи на корпоративной встрече.Представитель компании уточнил: некоторым сотрудникам дали «неруководящие» должности, а часть позиций упразднили. Какие — не раскрыли.Пичаи. Источник фото: OfficeChaiAlphabet — материнская компания Google — задумалась об оптимизации в 2022 году. Тогда Пичаи поделился планами повысить эффективность компании на 20%.В январе 2023 года он объявил, что Alphabet сократит 12 тысяч сотрудников, или 6% штата, чтобы «сосредоточиться на сокращении затрат и направить все усилия на наиболее приоритетные для бизнеса направления».Сократить количество менеджеров хотят и в Amazon. Цель та же — упростить оргструктуру, повысить мобильность команд, снизить степень забюрократизированности и избавиться от «артефактов», которые возникли с увеличением числа начальников.В качестве примера «артефактов» приводили «предварительные встречи перед другими предварительными встречами, которые проводят перед звонками по существу», а также необходимость запрашивать мнения по одному вопросу от целой цепочки руководителей.#новости #увольнения #google
Не поможет. Скоро всем 88 Гуглам настанет пизда.
Это точно, 2 ундециллиона рублей им уже не заработать. Придётся передать наработки Яндексу бесплатно.
Их 106. Пересчитывайте.
остальные 14 зато будут в шоколаде
Ага, говорят и доллару недолго осталось
Неудивительно! Им уже даже на оборудование для ютуба не хватает.
Конечно, с долгами в два ундецилиона...