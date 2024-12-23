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Полина Лааксо
Карьера

Google с конца 2022 года сократила состав топ-менеджеров на 10%

Чтобы упростить оргструктуру и повысить её эффективность.

  • Речь о директорах, вице-президентах и других управленцах, рассказали собеседники Business Insider со ссылкой на слова главы Google Сундара Пичаи на корпоративной встрече.
  • Представитель компании уточнил: некоторым сотрудникам дали «неруководящие» должности, а часть позиций упразднили. Какие — не раскрыли.
Пичаи. Источник фото: OfficeChai
Пичаи. Источник фото: OfficeChai
  • Alphabet — материнская компания Google — задумалась об оптимизации в 2022 году. Тогда Пичаи поделился планами повысить эффективность компании на 20%.
  • В январе 2023 года он объявил, что Alphabet сократит 12 тысяч сотрудников, или 6% штата, чтобы «сосредоточиться на сокращении затрат и направить все усилия на наиболее приоритетные для бизнеса направления».
  • Сократить количество менеджеров хотят и в Amazon. Цель та же — упростить оргструктуру, повысить мобильность команд, снизить степень забюрократизированности и избавиться от «артефактов», которые возникли с увеличением числа начальников.
  • В качестве примера «артефактов» приводили «предварительные встречи перед другими предварительными встречами, которые проводят перед звонками по существу», а также необходимость запрашивать мнения по одному вопросу от целой цепочки руководителей.

#новости #увольнения #google

55
31 комментарий
Слегка Придурковатый

Не поможет. Скоро всем 88 Гуглам настанет пизда.

4
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Бинарный Ёж

Это точно, 2 ундециллиона рублей им уже не заработать. Придётся передать наработки Яндексу бесплатно.

10
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Буквоед

Их 106. Пересчитывайте.

1
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Артур Маслов

остальные 14 зато будут в шоколаде

1
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Erofeev

Ага, говорят и доллару недолго осталось

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Черномырдэн

Неудивительно! Им уже даже на оборудование для ютуба не хватает.

3
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Инло Макс

Конечно, с долгами в два ундецилиона...

1
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