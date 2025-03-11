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Евгения Евсеева
Карьера

Гендиректор и сооснователь Asana Дастин Московиц уйдёт с поста

Но останется в компании в роли председателя.

Дастин Московиц. Источник: AFP / Getty Images
Дастин Московиц. Источник: AFP / Getty Images
  • Пока Московиц лишь сообщил совету директоров о намерении уйти — он оставит пост главы компании и займёт кресло председателя.
  • Московиц заявил, что хочет уделять больше времени и внимания своим благотворительным проектам. Также он будет помогать компании в разработке продуктов, стратегическом руководстве и «освоении ИИ».
  • Кто станет новым гендиректором — неизвестно, Asana только ищет преемника. Пока его не найдут, Московиц будет исполнять обязанности руководителя компании.
  • Московиц — один из сооснователей Facebook, принадлежащей запрещённой в России Meta. Он ушёл из компании в 2008 году, чтобы соосновать вместе с Джастином Розенштайном сервис для управления проектами Asana. Компания вышла на биржу в 2020 году.
Истории
«Нужно время, чтобы слепить снежный ком»: основатель Asana Дастин Московиц о создании сервиса и стратегии компании

Университетский сосед Марка Цукерберга больше известен как сооснователь Facebook. Он не любит публичность, но PR-отдел Asana заставил его дать интервью Forbes.

Московиц (слева) и Розенштейн <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.theinformation.com%2Farticles%2Fasana-weeks-away-from-a-listing-projects-annual-revenue-growth-of-66&postId=153591" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">The Information</a>

#новости #asana

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