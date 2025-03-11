Гендиректор и сооснователь Asana Дастин Московиц уйдёт с поста

Но останется в компании в роли председателя. Дастин Московиц. Источник: AFP / Getty ImagesПока Московиц лишь сообщил совету директоров о намерении уйти — он оставит пост главы компании и займёт кресло председателя.Московиц заявил, что хочет уделять больше времени и внимания своим благотворительным проектам. Также он будет помогать компании в разработке продуктов, стратегическом руководстве и «освоении ИИ». Кто станет новым гендиректором — неизвестно, Asana только ищет преемника. Пока его не найдут, Московиц будет исполнять обязанности руководителя компании.Московиц — один из сооснователей Facebook, принадлежащей запрещённой в России Meta. Он ушёл из компании в 2008 году, чтобы соосновать вместе с Джастином Розенштайном сервис для управления проектами Asana. Компания вышла на биржу в 2020 году.Истории27.08.2020«Нужно время, чтобы слепить снежный ком»: основатель Asana Дастин Московиц о создании сервиса и стратегии компании Университетский сосед Марка Цукерберга больше известен как сооснователь Facebook. Он не любит публичность, но PR-отдел Asana заставил его дать интервью Forbes.#новости #asana