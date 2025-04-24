Microsoft предложит малоэффективным сотрудникам пройти программу повышения производительности или уволиться — BI

Во втором случае выплатят компенсацию, узнало издание.Microsoft разработала обновлённый план повышения производительности (performance improvement plan, PIP) с «чёткими ожиданиями и сроками». Об этом пишет Business Insider со ссылкой на внутренние документы.Сотрудники в США, которые показывают низкую эффективность, могут выбрать эту программу или уволиться по собственному желанию с выплатой 16-недельного оклада.У работников будет пять дней, чтобы принять решение. Если они выберут PIP, выплаты не будет.«Процесс повышения производительности доступен круглогодично, поэтому вы можете действовать быстро и прозрачно решать проблемы с производительностью, предоставляя сотрудникам выбор», — говорится в одном из писем менеджерам. Microsoft отказалась от комментариев.#новости #microsoft