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Таня Боброва
Карьера

Microsoft предложит малоэффективным сотрудникам пройти программу повышения производительности или уволиться — BI

Во втором случае выплатят компенсацию, узнало издание.

  • Microsoft разработала обновлённый план повышения производительности (performance improvement plan, PIP) с «чёткими ожиданиями и сроками». Об этом пишет Business Insider со ссылкой на внутренние документы.
  • Сотрудники в США, которые показывают низкую эффективность, могут выбрать эту программу или уволиться по собственному желанию с выплатой 16-недельного оклада.
  • У работников будет пять дней, чтобы принять решение. Если они выберут PIP, выплаты не будет.
  • «Процесс повышения производительности доступен круглогодично, поэтому вы можете действовать быстро и прозрачно решать проблемы с производительностью, предоставляя сотрудникам выбор», — говорится в одном из писем менеджерам. Microsoft отказалась от комментариев.

#новости #microsoft

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