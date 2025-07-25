The Verge: Intel сократит около 24 тысяч сотрудников до конца 2025 года — почти четверть от общего количества

С начала 2025 года уже уволили «тысячи» человек.Источник: BloombergВ отчёте за второй квартал 2025 года Intel указала, что к концу 2025-го в компании останется примерно 75 тысяч «основных» сотрудников. На конец 2024 года в компании работало 109,8 тысячи человек — из них 99,5 тысячи «основных» сотрудников, пишет The Verge.Таким образом, до конца 2025-го Intel уволит примерно 24 тысячи человек, что составляет почти четверть от общего количества «основных» сотрудников, подсчитало издание.По данным The Verge, в первом полугодии 2025-го уже уволили «тысячи» человек, но точное количество неизвестно, так как компания официально не объявляла о сокращениях.Также компания откажется от нескольких проектов в Германии, Польше и Коста-Рике. Эти меры — продолжение реструктуризации Intel, начатой новым гендиректором компании Лип-Бу Таном. Он стремится упростить структуру компании после нескольких лет убытков и «слабой» реакции на «ИИ-бум».В апреле 2025 года Bloomberg сообщал, что Intel планирует уволить около 20% штата — примерно 21 тысячу человек. Официально об этих сокращениях не объявили. По итогам второго квартала 2025-го чистый убыток компании составил $2,9 млрд при выручке $12,9 млрд.#новости #intel