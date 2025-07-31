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Евгения Евсеева
Карьера

Бывший гендиректор VK Борис Добродеев возглавил «Леста Игры»

В начале июня 2025 года суд передал юрлица игровой студии в доход государства.

  • Добродеев стал гендиректором «Айти Технологии» — компании, под управление которой «Лесту» передало Росимущество в середине июля 2025 года, пишет РБК.
  • Операционная деятельность «Лесты», как рассказал изданию Добродеев, «не останавливается».

Компания продолжает выполнять все обязательства перед игроками и партнёрами и реализовывать стратегию, подтверждающую её лидерский статус, — то есть не только выпускать обновления к играм и готовиться к запуску новых проектов, но и активно участвовать в формировании всей игровой индустрии.

«Мир Танков», «Мир Кораблей» и «Танки Blitz» — это не просто игры. Это важная часть культурного кода для миллионов людей и целых поколений. Они также символизируют память, уважение и гордость за нашу историю. Поэтому основная задача — сохранение продуктов, которыми пользуются миллионы игроков.

Борис Добродеев
  • В планах «Лесты» нет сокращения числа сотрудников или «общеиндустриальных активностей» и закрытия проектов. В приоритете — «агрессивный наём и сохранение общественных инициатив».
Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • «Леста» — петербургская студия, которая управляет в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. До 2022 года она входила в состав издателя Wargaming. Последний продал бизнес в России и Беларуси.
  • 3 июня 2025 года суд запретил деятельность юрлиц «Лесты» и обратил их в доход государства. «Объединение», состоящее из владельца «Лесты» Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого, признали экстремистским и запретили его деятельность.
  • «Леста Игры» после этого отметила, что решение суда не распространяется на саму группу компаний, её контрагентов и клиентов, включая пользователей игр.
  • С 2014 года Добродеев занимал пост гендиректора «ВКонтакте» после ухода Павла Дурова. В 2016 году он стал гендиректором Mail.ru Group (сейчас — VK). В декабре 2021-го покинул свой пост, а новым главой VK стал Владимир Кириенко.

#новости #леста

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