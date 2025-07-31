Бывший гендиректор VK Борис Добродеев возглавил «Леста Игры»

Компания продолжает выполнять все обязательства перед игроками и партнёрами и реализовывать стратегию, подтверждающую её лидерский статус, — то есть не только выпускать обновления к играм и готовиться к запуску новых проектов, но и активно участвовать в формировании всей игровой индустрии.

«Мир Танков», «Мир Кораблей» и «Танки Blitz» — это не просто игры. Это важная часть культурного кода для миллионов людей и целых поколений. Они также символизируют память, уважение и гордость за нашу историю. Поэтому основная задача — сохранение продуктов, которыми пользуются миллионы игроков.