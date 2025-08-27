Rutube начал сокращать сотрудников на фоне объединения с онлайн-кинотеатром Premier и сервисом коротких роликов Yappy — Frank Media

Сокращение «значительное», рассказали два близких к компании источника.По словам одного из них, оптимизировать штат Rutube хотят «в кратчайшие сроки». Уйти предлагают по соглашению сторон с выплатой двух месячных окладов, пишет Frank Media.Rutube в нынешнем виде работать не будет. Во всех этих компаниях были дублирующие должности, и поскольку сейчас будет одна большая платформа, то многие позиции не нужны. В отделе кадров добавили, что у компании нет денег, чтобы содержать такой штат сотрудников.источник Frank MediaВ пресс-службе «Газпром-Медиа» сообщили, что «рассматривают разные варианты реструктуризации и оптимизации функционала команд» в связи с планами объединить сервисы.Компания уточнять масштабы «реструктуризации и оптимизации» не стала. Собеседник Frank Media заявил, что «уходят отделами».18 августа 2025 года канал «Профсоюз работников ИТ» писал об увольнениях в Yappy: якобы из 300 человек в команде остаётся «лишь 20-30 для поддержки». Увольнение, по его данным, также предлагают по соглашению сторон с выплатой до двух окладов и продлением ДМС на несколько месяцев.Источник фото: РБКО грядущем запуске единой платформы под брендом Rutube холдинг рассказал в апреле 2025 года. Запуск намечен на 2026 год.По словам источников «Ъ» на медиарынке, слияние Rutube и Premier обсуждали ещё в 2023 году, когда у онлайн-кинотеатра сократилось количество нового контента.По итогам 2024 года весь медиабизнес принёс «Газпрому» 163,5 млрд рублей выручки. Чистый убыток при этом составил 247 млн рублей.Полина ЛааксоСервисы06.07.2022Некомпетентность нового руководства или «заказ Google»: почему Rutube перестал развиваться после продажи «Газпрому» Одни говорят, из-за бывшего «куратора Rutube», получившего «возможность наворовать». Другие — потому что в Rutube никто не верил, хотя в России до сделки, по словам основателей, он шёл «ноздря в ноздрю» с YouTube. Главное из материала Baza.#новости #rutube #yappy #premier