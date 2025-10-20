Бывший глава T‑Bank eCommerce и топ-менеджер eBay Илья Кретов возглавил дирекцию «Сбера» по развитию онлайн-торговли

До этого в банке не было выделенного куратора e-commerce-направления.Илья Кретов. Источник фото: ТАССОб уходе Кретова с должности директора электронной коммерции «Т-Банка» сообщил «Ъ» со ссылкой на обе компании. В «Сбере» он «сосредоточится на взаимодействии с партнёрами в e-commerce-сфере и на совершенствовании клиентского пути» в роли вице-президента.«Сбер» развивает «Самокат», «Купер» и «Мегамаркет». По данным EcomHub, в 2024 году он занял третье место на российском рынке электронной коммерции с оборотом в 807,7 млрд рублей и долей 7%.Но бизнес «Сбера» в этой сфере «находится под жёстким прессом конкурентов». Речь как о прямой конкуренции с Ozon и Wildberries, так и о конкуренции с их банками в сегменте эквайринга, говорят в «Infoline-аналитике». Так что для Кретова это «не просто смена работы, а расширение направления».До «Сбера» Кретов работал в Mars, курируя запуск шоколада Dove в России и развитие Snickers, и в российском подразделении Google, где изначально занимался продвижением браузера Chrome и поисковика.В 2016 году он возглавил московский офис eBay, а годом позже занял пост главы eBay на развивающихся рынках. В 2021 году возглавил платформу для роста онлайн-продаж Tinkoff eCommerce (теперь — T‑Bank eCommerce).В январе 2025 года СМИ сообщили, что «Сбер» начал увольнять айтишников, занятых в «Купере», «Мегамаркете», «Сберлогистике» и «Самокате» под предлогом «оптимизации». В «Самокате» тогда заявили, что массовых увольнений нет. В других сервисах либо не ответили, либо отказались от комментариев.В октябре СМИ рассказали о новой волне сокращений, которая якобы затронула головное подразделение банка, «ЕАптеку», «Звук», Okko, «Самокат», «Домклик», «Драйв» и «2ГИС».Артур ТомилкоКарьера9 окт«Сбер» массово сокращает ИТ-специалистов под предлогом «оптимизации» из-за внедрения ИИ — СМИ Но некоторые сотрудники говорят, что увольнения связаны с «сокращением расходов». #новости #сбер