Мнение: только плохие управленцы хотят вернуть сотрудников обратно в офис — так им проще скрывать своё безделье Статьи редакции
Как удаленная работа лишает менеджеров среднего звена деятельности — в пересказе статьи гендиректора PR-компании EZPR Эда Зитрона.
В начале июня 2021 года аналитик из Кремниевой долины Джеремия Оуян написал в Twitter: «Почему руководители хотят вернуть людей в офис? Одна из причин — некоторые сотрудники получают зарплату за всю смену, при этом работают неполный день или параллельно подрабатывают в других компаниях».
Зитрон считает твит показательным — по его мнению, переход на удалёнку во время пандемии ударил по сути найма и выявил противоречия между ожиданиями начальников и сотрудников.
Менеджеры среднего звена не любят, когда их подчиненные выполняют задачи слишком быстро, а в оставшееся время отдыхают или занимаются другими проектами. Такие руководители привыкли думать, что покупают «душу» человека, всё его время, внимание и силы с девяти до пяти, а иногда и больше, пишет Зитрон.
При этом в Кремниевой долине принято восхищаться предпринимателями, которые основали не один проект — но если сотрудник работает сразу в нескольких местах, это не поощряется.
Менеджеры, которые жалуются на отсутствие «спонтанности и творчества» из-за работы вне офиса, не хотят признаваться, что требуют не результатов, а физического присутствия людей. При этом Зитрон считает роль «разговоров в коридоре» преувеличенной.
Проблема менеджеров среднего звена
В корпорациях часто говорят: «сотрудникам нужны не только деньги — они хотят чувствовать себя частью чего-то большего». Зитрон утверждает, что руководители иногда понимают эту фразу так, будто деньги работникам не нужны вовсе: лучше не увеличивать им зарплату, а повысить в должности.
Кроме того, в больших компаниях принято повышать людей просто за выслугу лет. Так руководителями становятся те, у кого нет к этому способностей.
Зитрон выделяет три уровня проблемы:
- Хороший специалист необязательно станет хорошим управленцем.
- Менеджеров обычно стимулируют заниматься контролем, а не мотивацией и организацией. Иными словами, они в основном просто надзиратели.
- Руководителей часто оценивают по результатам их команд, а значит — у них есть мотивация присваивать чужую работу, при этом самим ничего не делать.
Зитрон предвосхищает мнение о том, что среди менеджеров встречаются и хорошие управленцы: может быть, это и так, но существует системная проблема. Единственное направление карьерного роста в корпорации — стать тем, кто «контролирует» отдел и его сотрудников.
А значит, у людей есть стимул стремиться в менеджеры — присваивать чужую работу и «контролировать», чтобы другие выполняли задачи. И в то же время нет стимула просто хорошо работать.
Зитрон утверждает: многие хотят стать директорами или вице-президентами именно для того, чтобы ничего не делать и получать деньги за чужую работу. Заниматься собственно управлением хотят далеко не все.
Плохие менеджеры считают, что их работа заключается в делегировании задач и получении бонусов за их выполнение. Но хуже всего, что они любят гонять подчинённых вместо того чтобы развивать таланты, улучшать компанию и повышать эффективность.
Как удалёнка сломала эту структуру
Зитрон считает, что удалённая работа обесценила менеджеров среднего звена — а они составляли основу корпораций. В Zoom и Slack сразу видно, кто работает, а кто только паразитирует на чужом труде.
Хорошие управленцы действительно влияют на работу и вдохновляют или учат других. Бесполезность плохих менеджеров стала слишком явной. Вживую их можно было легко переоценить, говорит Зитрон: они бродили по этажам, «присматривали за сотрудниками» и «выступали от их лица» на совещаниях.
На удалёнке неэффективность менеджеров бросается в глаза — им остаётся только и правда начать заниматься делом. Умный начальник должен радоваться, что его люди быстро работают — таким сотрудникам нужно платить больше, считает Зитрон. Однако многие корпорации не знают других способов поощрить подчиненных, кроме как повысить их и дать им власть над чужим временем и ресурсами.
Зитрон заключает: удалёнка уничтожает миф, что руководителем может стать каждый, ведь управлять людьми и мотивировать их сложно. А значит, она угрожает самой основе корпоративной структуры: больше нельзя проработать «менеджером» 20 лет и считать это успешной карьерой.
Наконец, удаленка лишила плохих руководителей удовольствия всё контролировать: нельзя полностью подчинить себе человека, если не можешь в любой момент посмотреть, чем он занимается.
Именно поэтому менеджеры хотят вернуть сотрудников в офис. Конечно, они догадываются, что там тоже никто не работает по восемь часов подряд, но эффективность их на самом деле не волнует.
Очевидная правда, как мне кажется. Но для соискателей - еще один хороший способ определить стоит ли идти работать в рассматриваемую контору: просто спросить - есть ли удаленка или гибрид.
В Яндексе нет, в Apple нет - плохие конторы, да?
В Яндексе гибрид так то )
в Яндексе топят за работу в офисе всю жизнь, как только ковид спадет, то палками загонят в офис.
Ой, да лишь бы не работать: сидят там на своей удаленке, чаи гоняют :) Шучу: вообще психологи говорят, что на удалетке люди перерабатывают сильно больше, чем в офисе, типа границы размываются рабочего времени :)
А так каждому свое: кому-то в офисе пиздато, а кому-то дома. Тем, кому дома, у того, как правило, детей нет :)
Про детей - это миф. Много читаю Blind, зрелые люди с детьми наоборот хотят дома работать. Молодняк, у которого только только первая лялька появилась часто топят за офис.
У меня пятый на подходе и я кайфую дома с детьми. Если же сбегаешь на работу от детей, зачем их вообще тогда заводить?
Ебать, пятый? Ахуеть, если честно :)
40% матов это сильно
Не охуеть, а молодец. Процентов 90% людей жалеют о том, что родили только одного, двух.
Третьего дня мне знакомый еврей жаловался что дом у него маловат для его жены и 10 детей
конечно, хз что там у тебя за работа такая, что с пятью детьми норм, но я занимаюсь умственным трудом и мне часто нужно вникать техническую литературы, чтобы проектировать. а мой 3летний пацан весь день требует ему, то дом из лего собрать, то батарейки поменять в машинке, то кашу сварить, самолётик запустить, то соника включить, то зарядку сделать, то котика покормить, то книжку почитать, то заклеить сломавшийся трактор, то паззл собрать с потерявшейся деталькой, то мячик попинать... продолжать?
чувствую, что в своём комменте ты не рассказал, что-то очень важное, что тебе позволяет кайфовать
что-то очень важное, что позволяет тебе кайфовать
Учись решать проблемы, ведь это основная черта хорошего программиста. Начни с организации рабочего места, если хочешь, чтобы дети не отрывали тебя от работы.
Как альтернатива, можешь начать кайфовать от того, что к тебе подходит твоя мимимикрокопия и просит включить Соника. Это самые клевые моменты в жизни и не страшно, если они отрывают тебя от твоей сверхважной работы.
зрелые люди с детьми наоборот хотят дома работать.
Двое детей, 6 и 14. Это пиздец работать из дома.
Про детей - это миф. Много читаю Blind, зрелые люди с детьми наоборот хотят дома работать. Молодняк, у которого только только первая лялька появилась часто топят за офис.
Дома это видимо значит в двухэтажном доме в личным кабинетом.
У меня пятый на подходе и я кайфую дома с детьми. Если же сбегаешь на работу от детей, зачем их вообще тогда заводить?
Отличная постановка вопроса. Если уходишь на работу, значит сбегаешь от детей. Так берите их в офис с собой.
Что за работа на которой 4 ребенка не мешают сконцентрироваться?
Офисы переделать под детские сады и закрыть вопрос
Сталинский Валера
Точно не скажу, но определённо читал, что есть компании, в которых детский сад от компании есть. То есть едешь на работу с детьми, оставляешь их в саду, а сам работать
От части верно - управление, это не только контроль, но и мотивация, которая на удалёнке очень страдает. Большинство чахнет без социума. К тому же компании нашли баланс - поломается, что из восьми часового рабочего дня работают максимум четыре. Если удаленшик нарушит это правило взявшись за дополнительный проект, то он просто выгорит и выгорит на обеих работах. Зачем компаниям это надо?
Нормальные люди, даже интроверты, могут социализироваться и вне работы. На счёт выгорания из-за большей нагрузки полностью согласен.
Считаю, это не так просто, по крайней мере в малых-средних городах. За 5 лет работы на фрилансе после ВУЗ'а не нашел ни одного друга/знакомого. Я не интроверт, посещал разные мероприятия, заводил разговоры - но абсолютно не пересекались по интересам.
Но как только открылся коворкинг в тестовом режиме рядом с двумя студиями разработки - почти на ежедневной основе с кем-то проводил время. Потому что здесь было о чём поговорить, и есть точки соприкосновения для сближения.
Наверняка вы были ребенком и не хотели идти на улицу, когда там не было других детей. Вы точно также могли кататься на велике, делать вид что стреляете из пистоля - но это совсем другое! Тоже самое и с работой. В очной команде интересней. К тому же быстрее эффективней, даже потому, что играть в войнушку в одежде солдата эффективнее чем в наряде принцессы. Вот вам сейчас дать настоящий автомат и маску и вы сразу почувствуете прилив сил достаточных для битвы. А если одеть в розовое платье, то этого не произойдет. Вот офис, это и есть костюм. Я вот о чем.
Очень и очень странные аналогии.
хз, у меня наоборот.
Дома есть мотивация сделать все задачи как можно быстре и лучше, чтобы не переделывать и заниматься своими делами.
В офисе же растягиваешь всё во времени, потому что нет смысла делать быстро, раньше 6 всё равно не уйдешь.
Большинство чахнет без социума
Вы менеджер среднего звена?
По факту, программист. А вы с этим не согласны?
Уж больно похоже на мантру типичного "социально активного" продакта про то что без офиса, без тимбилдинга, без кофе и печенек, без офигенных встреч по субботам и дружественного плеча товарища и работа не всласть
Ребята с Blind говорят об этом с начала пандемии. За возвращение в офисы топят "лишние" менеджеры и бездельники, которые выезжают за счёт команды.
По мне так удаленка более продуктивный вариант и моя мотивация не страдает. Не тратишь время на дорогу. Но практически все мои знакомые поддерживают офисную работу. Так им проще сбежать из дома.
Зависит от работы: на удаленке сложнее контролировать: сотрудник сидит дома, а ребенок отвлек, вышел на "15 минут в магази" и так далее. Это лишний гимор, когда надо что-то срочно, а человека нет.
Замените на "вышел покурить","пошел попить кофе"
Кофе в офисе есть . Так что человек в офисе. Вы не знали этого?
Ну в общем да. Кем я смогу быть через 5 лет в вашей компании? Ну.. вы сможете быть начальником отдела. А если я не хочу быть начальником отдела? То всё, увы, других вариантов нет обычно )))
Хорошо что у нас в компании всё правильно, после карантина сменили офис на менее просторный и ушли на гибрид.
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Как удаленная работа лишает менеджеров среднего звена деятельности — в пересказе статьи гендиректора PR-компании EZPR Эда Зитрона.
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