Сервис для рассылок с вакансиями Facancy привлёк инвестиции от Александра Сысоева и других при оценке в $3 млн Статьи редакции
Стартап хочет потратить деньги на масштабирование бизнеса в России.
- В первом раунде Facancy привлекла инвестиции от бывшего председателя совета директоров Qiwi Бориса Кима, сооснователя «Битрикс» Сергея Рыжикова, члена совета директоров компании по онлайн-кредитованию IDF Eurasia Алексея Марея, партнёра консалтинговой группы WiseAdvice Ивана Тягунова и главного UX-архитектора Wrike Егора Гилёва, рассказала соосновательница сервиса Алёна Владимирская.
- Основатели Facancy объявили о начале раунда три месяца назад, откликнулся 31 инвестор, в итоге в раунде поучаствовали шесть. Компания привлекла $300 тысяч, по информации Rusbase.
- Основатели Алёна Владимирская и Сергей Дружинин рассказали, что вложили в развитие Facancy около 5,5 млн рублей. По собственным данным на апрель 2021 года, сервисом пользовались 38 тысяч человек, 46% от всех подписчиков открывали рассылки. Над сервисом работает 11 сотрудников.
- Facancy начала работу в сентябре 2020 года. Чтобы получать рассылки с вакансиями по понедельникам, кандидат должен заполнить анкету из пяти вопросов.
- Специалисты отбирают вакансии вручную на основе более 200 источников — LinkedIn, Glassdoor, тематические группы в Facebook, Telegram, «ВКонтакте» и другие. После этого список вакансий анализирует алгоритм и определяет, кому из кандидатов они подойдут. Базовая рассылка бесплатная, в будущем появятся новые функции.
В том, чтобы развести на бабки кима и рыжикова, предложив им одну из многочисленных функций, реализованных на хх также хреново или хуже.
FUCKa C++ (афроамериканец, освоивший плюсы)
FuckANSI (афроамериканец, не освоивший стандартов)
омг
оффтоп: в телеге анонс поправьте, там 3 млрд долларов, я чуть сушей не поперхнулся
да 3 млн баксов для отбора вакансий и отправки емейл тоже оч оч много)) макс 1 млн руб
Так себе заявление.
ну мб опровергнешь? или из команды
А чего опровергать? 1 млн руб сейчас ничто. Пустенькое приложение на iOS сделать – 1-2 млн. Куда уж до целого полноценного сервиса.
Подписался на Факанси
Доел с солью бутерброд
С резюме вышла Факапси
Никто в джуны не берет...
Можно развить идею и на базе имеющейся технологии сделать сервис рассылок по инвесторам.
на вкус - как пиз**шь, каки 3 млн?
Просто посмотрите на это
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