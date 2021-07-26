Карьера
Маша Цепелева

Сервис для рассылок с вакансиями Facancy привлёк инвестиции от Александра Сысоева и других при оценке в $3 млн Статьи редакции

Стартап хочет потратить деньги на масштабирование бизнеса в России.

  • В первом раунде Facancy привлекла инвестиции от бывшего председателя совета директоров Qiwi Бориса Кима, сооснователя «Битрикс» Сергея Рыжикова, члена совета директоров компании по онлайн-кредитованию IDF Eurasia Алексея Марея, партнёра консалтинговой группы WiseAdvice Ивана Тягунова и главного UX-архитектора Wrike Егора Гилёва, рассказала соосновательница сервиса Алёна Владимирская.
  • Основатели Facancy объявили о начале раунда три месяца назад, откликнулся 31 инвестор, в итоге в раунде поучаствовали шесть. Компания привлекла $300 тысяч, по информации Rusbase.
  • Основатели Алёна Владимирская и Сергей Дружинин рассказали, что вложили в развитие Facancy около 5,5 млн рублей. По собственным данным на апрель 2021 года, сервисом пользовались 38 тысяч человек, 46% от всех подписчиков открывали рассылки. Над сервисом работает 11 сотрудников.
  • Facancy начала работу в сентябре 2020 года. Чтобы получать рассылки с вакансиями по понедельникам, кандидат должен заполнить анкету из пяти вопросов.
  • Специалисты отбирают вакансии вручную на основе более 200 источников — LinkedIn, Glassdoor, тематические группы в Facebook, Telegram, «ВКонтакте» и другие. После этого список вакансий анализирует алгоритм и определяет, кому из кандидатов они подойдут. Базовая рассылка бесплатная, в будущем появятся новые функции.

#новость #facancy

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18 18 комментариев
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Заработный торшер

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Как всегда вопрос в чем кил фича перед ставшим уже легендой HeadHunter?

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Andrew Simon

Заработный
8

В том, чтобы развести на бабки кима и рыжикова, предложив им одну из многочисленных функций, реализованных на хх также хреново или хуже.

Ответить

Alexey Ivanov

Заработный
1

В парсинге линкдина и ко. Это уникальная фича.

Ответить

Агнец невинный

3

Нейминг топовый

Ответить

Alexey Ivanov

1

FUCKa C++ (афроамериканец, освоивший плюсы)

Ответить

Андрей Деревянко

Alexey
2

FuckANSI (афроамериканец, не освоивший стандартов)

Ответить

Alexey Ivanov

Андрей
0

Так лучше!

Ответить

Вел Колдин

1

омг
оффтоп: в телеге анонс поправьте, там 3 млрд долларов, я чуть сушей не поперхнулся

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Маркетолог

Вел
0

да 3 млн баксов для отбора вакансий и отправки емейл тоже оч оч много)) макс 1 млн руб

Ответить

Руслан Зораб

Маркетолог
0

Так себе заявление. 

Ответить

Маркетолог

Руслан
0

ну мб опровергнешь? или из команды

Ответить

Руслан Зораб

Маркето…
0

А чего опровергать? 1 млн руб сейчас ничто. Пустенькое приложение на iOS сделать – 1-2 млн. Куда уж до целого полноценного сервиса. 

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Andrew Martynov

1

Не полетит

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Yuri

1

Подписался на Факанси
Доел с солью бутерброд
С резюме вышла Факапси
Никто в джуны не берет...

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Александр Савченко

0

В Телеграм канале написано 3 млрд $

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Anton Gamskiy

0

Можно развить идею и на базе имеющейся технологии сделать сервис рассылок по инвесторам.

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Руслан Зораб

0

Поздравляю, отличное начало!

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hr-troll

–1

на вкус  - как пиз**шь, каки 3 млн? 

Просто посмотрите на это

Маразм Алены Владимирской
15.12.2015 - Коллекция маразмов Алены Владимирской. Посмотрите больше идей на темы «али, зубы…
www.pinterest.ru
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