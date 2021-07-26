Wildberries проиграл продавцу суд на 39 000 000 рублей

Мы уверены, что тысячи продавцов тайно мечтают подать такой иск по отношению к маркетплейсу, но бояться. А еще мы уверены, что эти опасения — дело временное. Как только долговая планка маркетплейса перед продавцов достигнет предела — до суда обязательно дойдет. У нашего сегодняшнего героя терпение кончилось после сотен претензий, обращений и…