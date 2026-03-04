Председатель совета директоров Intel Фрэнк Йири покинет свой пост после 17 лет работы в компании

Его уход «давно назрел», считают эксперты. Источник: Intel NewsroomОчередные кадровые изменения произойдут на фоне попыток гендиректора Intel Лип-Бу Тана «перестроить» компанию, пишет Reuters. Йири входил в совет директоров Intel с 2009 года, а в 2023-м возглавил его.Он покинет свой пост после ежегодного собрания акционеров в мае 2026 года. Новым председателем совета директоров компании станет Крейг Барратт, которого Reuters называет «ветераном индустрии».Опрошенные изданием эксперты считают, что уход Йири «давно назрел» — при нём компания «приняла много неудачных решений», отстала от конкурентов и столкнулась с трудностями, хотя до этого «десятилетиями» была ведущим производителем чипов в США.В 2025 году акции Intel выросли на 84% после падения на 60% в 2024-м. Reuters объясняло это серией инвестиций, среди которых покупка Nvidia доли в компании на $5 млрд в декабре 2025-го.В январе 2026 года акции Intel падали на 13% из-за низкого прогноза квартальной выручки. Руководство признало, что всплеск спроса на чипы в конце 2025 года застал компанию «врасплох» — возникли трудностями с увеличением объёмов производства.#новости #intel