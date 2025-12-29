Популярное
Данила Бычков
Инвестиции

Nvidia приобрела долю в Intel на $5 млрд

Сделку анонсировали в сентябре 2025 года.

Источник: Bloomberg
  • Nvidia купила примерно 214,7 млн акций Intel по цене $23,28 за штуку — всего на $5 млрд, пишет Reuters. Компании объявили о партнёрстве в сентябре 2025 года.
  • Сделку одобрила Федеральная торговая комиссия США. Какую долю Nvidia получит в Intel — неизвестно. Инвестиции должны помочь компании после «нескольких лет стратегических ошибок и истощения бюджета», отмечает издание.
  • Intel будет создавать однокристальные системы x86, в которых использует графические чипы Nvidia RTX. Кроме того, компании запланировали совместную разработку центральных процессоров для дата-центров.
  • В августе 2025 года Intel привлекла $2 млрд от SoftBank. В этом же месяце компания передала правительству США около 10% своих акций.

#новости #nvidia #intel

33 комментария