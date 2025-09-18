Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Nvidia вложит $5 млрд в Intel для совместной разработки процессоров

Для компьютеров и центров обработки данных.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • Компании объявили о стратегическом партнёрстве. Nvidia купит обыкновенные акции Intel по цене в $23,28 за штуку — всего на $5 млрд. Какую долю производитель процессоров получит в компании — не уточняется.
  • Intel будет создавать однокристальные системы x86, в которых использует графические чипы Nvidia RTX. Помимо этого, компании планируют совместно разработать центральные процессоры для дата-центров.
  • Сотрудничество поможет Nvidia и Intel лучше конкурировать с AMD, отмечают The Verge и Bloomberg.
  • В августе 2025 года Intel привлекла $2 млрд от SoftBank. В этом же месяце компания передала правительству США около 10% своих акций.
Таня Боброва
Деньги
Потенциальный вред для международных операций: Intel предупредила о рисках для бизнеса из-за передачи 9,9% акций правительству США

Оно станет крупнейшим акционером компании, отмечало Bloomberg.

Глава Intel Лип-Бу Тан. Источник: Laure Andrillon / Reuters

