В рейтинг лучших работодателей Forbes для молодёжи в 2026 году вошли «Авито», «Альфа-банк» и «Т-Банк»

В рейтинге нет мест, только три категории — «Платина», «Золото» и «Серебро». Скриншот vc.ru Список составили на основе рейтинга лучших работодателей 2025 года. Компании сравнивали по таким показателям: наличие стажировок, стипендиальной и магистерской программ в вузах, количество обучающихся на них, размер стипендии, возможность работать по гибридному графику и другое.В рейтинге нет мест, участники разделены по группам «Платина», «Золото», «Серебро» в зависимости от набранных баллов.«Платиновыми» признали пять компаний — «Авито», «Альфа-банк», «Т-Банк», Coddy и Didenok Team. «Золотыми» — 21 фирму: «Атон», «Вкусно — и точка», ВТБ, «Вымпелком», «Газпромбанк», «КодТех», «Магнит», «Росатом», «Сбер» и другие.В группе «серебряных» компаний оказалось 24 участника — 12STOREEZ, «Автомакон», «Аэрофлот», «Биокад», «БКС Мир Инвестиций», «ВсеИнструменты.ру», «Логика молока» и другие.