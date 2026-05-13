Евгения Евсеева
Карьера

Переговоры Samsung с рабочими сорвались — компания не пошла навстречу требованиям профсоюза, забастовка всё так же намечена на 21 мая 2026 года

По плану она продлится 18 дней.

Глава профсоюза Samsung Чхве Сын Хо. Источник: Yonhap
  • Samsung и профсоюз компании не смогли достичь соглашения во время двухдневных переговоров о зарплатах, которые проходили при посредничестве правительства, пишет Yonhap.
  • Этот диалог рассматривался как попытка предотвратить забастовку, которой угрожают сотрудники компании, — она должна продлиться 18 дней, с 21 мая по 7 июня 2026 года.
  • Профсоюз требовал, чтобы Samsung ежегодно направляла им на премиальные выплаты до 15% от операционной прибыли. Samsung же предложила, чтобы она отдавала работникам до 10% от прибыли, но при этом выплатила единовременную компенсацию.
  • Как признался глава профсоюза Чхве Сын Хо, руководство Samsung не решило ни один из вопросов, вынесенных на переговоры. По его словам, в забастовке уже согласились участвовать более 41 тысячи сотрудников.
  • Забастовка может привести к срыву производства и нарушить цепочку поставок полупроводников. Как пишет издание, убытки для южнокорейской экономики, которая сильно зависит от экспорта, могут превысить 40 трлн вон (почти $26,8 млрд). Опрошенные Yonhap эксперты предполагают, что если договориться не удастся, в ситуацию может вмешаться правительство Южной Кореи.
41 комментарий