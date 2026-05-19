Сооснователь OpenAI Андрей Карпатый присоединился к Anthropic

Он вернётся к «исследованиям и разработкам», но образовательное направление бросать не планирует.Карпатый в 2018 году. Источник: Michael Macor / The San Francisco Chronicle via Getty Images / FortuneОб этом рассказал сам Карпатый на своей странице в X. Он добавил, что рад присоединиться к команде Anthropic и вернуться к исследованиям и разработкам, и отметил: его «страсть» к образованию никуда не делась, он планирует со временем возобновить работу в этой области.Карпатый с 2015 года был исследователем в команде основателей OpenAI. В 2017-м присоединился к Tesla, где возглавлял подразделение, отвечающие за развитие ИИ и программы автопилота.В 2020-м MIT Technology Review включило ИИ-исследователя в список 35 инноваторов в возрасте до 35 лет в категории «Первопроходцы».В 2022 году Карпатый уволился из Tesla, а после вновь присоединился к OpenAI. Во второй раз из компании он ушёл в начале 2024-го. Объяснил, что год был «отличным», но он планирует поработать над личными проектами.Согласно информации на личном сайте исследователя, с тех пор он выпускал образовательные видео об ИИ на своём YouTube-канале. Он также запустил несколько проектов: например, в 2025 году представил открытый Nanochat для создания «клонов ChatGPT» с открытым кодом, а в 2026-м — соцсеть с запретом на ИИ-слоп.Ася КарповаAI22 мар