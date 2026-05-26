Сооснователь Dropbox Дрю Хьюстон уйдёт с поста гендиректора после 19 лет работы

Акции компании падают примерно на 2%.Дрю Хьюстон и сооснователь Араш Фердовси — в центре. Источник: Drew Angerer / Getty Images News / Getty Images / CNBCКомпания объявила, что директор по ключевым продуктам (в том числе обмен файлами, инструмент электронной подписи Sign, сервис для обмена документами DocSend) Ашраф Алькарми станет согендиректором, а после займёт пост гендиректора. Дрю Хьюстон после переходного периода станет исполнительным председателем компании.Хьюстон основал Dropbox в 2007 году вместе с Арашом Фердовси, напоминает WSJ. В 2011-м инвесторы оценили компанию более чем в $4 млрд, в 2014-м, по словам Reuters, — почти в $10 млрд. В 2018-м она вышла на биржу. На 26 мая 2026 года рыночная капитализация составляет около $6,3 млрд.В первом квартале 2026 года компания отчиталась о росте выручки до $629,5 млн и $114,5 млн чистой прибыли (по GAAP). По собственным данным, у сервиса свыше 700 млн зарегистрированных пользователей, из которых около 18,1 млн — платящих.Последние несколько лет — сложные для Dropbox, отмечает The Tech Buzz. Компания проводила увольнения на фоне замедлившегося роста выручки, постоянно должна выделяться на фоне конкурентов, а теперь — ещё и столкнулась с «барьером» в виде ИИ, пишет CNBC. Разработчики ПО уже пострадали из-за него на фоне опасений, что модели OpenAI и Anthropic позволят создавать простые инструменты, которые заменят существующие продукты, отмечает издание.Но акции Dropbox показали себя чуть лучше других: с начала 2026 год они упали менее чем на 5%. По словам Хьюстона, он никогда не встречал пользователя своего сервиса, который отменил бы подписку, потому что «слишком много пользуется ChatGPT».#новости #dropbox