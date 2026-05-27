Bloomberg: гендиректор TSMC Си-Си Вэй пообещал увеличить бонусы на 30% год к году после недовольства сотрудников

Это отражает общий тренд в индустрии, отмечает издание. Источник: BloombergТайваньская компания увеличит размер выплат по программе распределения прибыли на 30% год к году, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Об этом заявил гендиректор TSMC Си-Си Вэй на закрытой встрече с сотрудниками.Решению предшествовало недовольство некоторых сотрудников TSMC размером бонусов — подобные обсуждения были в профильных группах в соцсетях, отмечает издание.Ситуация отражает более широкий тренд в полупроводниковой индустрии — работники крупнейших компаний по производству чипов требуют большую долю от прибыли, полученной благодаря «ИИ-буму». В мае 2026 года профсоюз сотрудников Samsung поддержал соглашение о компенсациях — средний бонус для работников составит около $340 тысяч.В первом квартале 2026 года чистая прибыль TSMC составила $17,9 млрд — на 58% больше, чем за аналогичный период 2025-го. По данным издания DigiTimes, средний бонус сотрудника компании по итогам 2025 года составлял около $87 тысяч.Данила Бычков