Какие вопросы задать на собеседовании будущему начальнику или рекрутеру — примеры от Harvard Business Review Статьи редакции
Чтобы составить список, издание поговорило с профессором психологии Артом Маркманом и карьерным консультантом Джоном Лизом. Те советуют заглядывать в него перед собеседованием, если не хочется растеряться от рекрутерского «Может, у вас есть вопросы к нам?»
Возможность задать нанимателю дополнительные вопросы упускать нельзя, пишет Harvard Business Review, ведь это шанс не только чуть больше узнать об организации, но и проявить собственную заинтересованность в работе. Идти по списку от начала до конца, конечно, не стоит, но держать в голове разные примеры полезно — чтобы выбирать наиболее подходящие по контексту.
О позиции:
Соискателю стоит формулировать вопросы так, будто он уже представил себя в должности. Тогда то же самое невольно сделает и рекрутер, замечают эксперты.
- Чего вы ожидаете от меня как от специалиста, принимая меня на эту должность?
- Каких целей за первые три месяца я должен достичь в первую очередь?
- По каким показателям вы будете оценивать мою эффективность? Как часто я буду проходить «перформанс ревью»?
- У команды есть «горящие» проекты, за которые мне предстоит взяться в первую очередь?
- Как скоро я смогу сам… [общаться с партнёрами; курировать клиентов; взаимодействовать с другими отделами]?
- Какова вероятность, что в течение первого года работы мои основные обязанности изменятся?
- С какими сложностями я могу столкнуться в этой должности?
О команде:
- Каких умений или знаний не хватает команде, в которой мне предстоит работать, и какие из этих пробелов должен буду восполнить я?
- Расскажите немного о коллективе, в котором или с которым я буду работать. С кем я буду взаимодействовать больше всего?
- С какими отделами и подразделениями, помимо своего, мне предстоит контактировать?
- Кто будет у меня в подчинении? Что вы можете рассказать о сильных и слабых сторонах команды?
О начальнике:
Если собеседование проводит рекрутер, спросить про руководителя всё равно можно у него.
- Как давно вы работаете в компании?
- Как давно занимаете руководящую должность?
- Что вам большего всего нравится в вашей работе и в этой компании?
О компании:
Эксперты предупреждают: спрашивать о том, что можно легко найти на сайте компании или в поисковике, не стоит.
- Какие задачи в приоритете для компании на данный момент? Как работа отдела, в которой я устраиваюсь, помогает ей достичь целей?
- Как бы вы описали ценности, которые близки компании?
- Есть ли у неё амбициозные планы на будущее? Каким она видит своё дальнейшее развитие?
- Что изменилось в компании за последние несколько лет — вообще и при вас?
О культуре:
- Как вы помогаете адаптироваться новым сотрудникам?
- Есть ли что-то, что обычно удивляет новичков?
- Стоит ли мне ознакомиться с какими-то материалами перед выходом на работу, чтобы говорить с коллегами на одном языке?
- Проводите ли вы совместные мероприятия для разных команд и отделов?
- Чем культура в этой компании принципиально отличается от культуры на вашем прошлом месте?
- Есть ли у вас любимая офисная традиция?
О карьерном росте:
- Какие возможности для обучения и развития компания сможет мне предоставить?
- Что помогает команде, в которой я буду работать, не стоять на месте и расти профессионально?
- Какой карьерный путь характерен для сотрудников в должности вроде этой?
- Как вы решаете вопросы о повышении?
Спрашивать о зарплате, ДМС и больничном, если это лишь первый этап отбора и рекрутер сам не поднимает эти вопросы, эксперты не советуют — равно как и сразу уточнять, готова ли компания взять кандидата. Работодатель может подумать, что соискатель не уважает его щепетильный подход к найму.
Вместо этого — в завершение — лучше узнать, не забыли ли обе стороны что-то обсудить, и попросить рассказать о дальнейших шагах.