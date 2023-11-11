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Карьера
Полина Лааксо

Какие вопросы задать на собеседовании будущему начальнику или рекрутеру — примеры от Harvard Business Review Статьи редакции

Чтобы составить список, издание поговорило с профессором психологии Артом Маркманом и карьерным консультантом Джоном Лизом. Те советуют заглядывать в него перед собеседованием, если не хочется растеряться от рекрутерского «Может, у вас есть вопросы к нам?»

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Возможность задать нанимателю дополнительные вопросы упускать нельзя, пишет Harvard Business Review, ведь это шанс не только чуть больше узнать об организации, но и проявить собственную заинтересованность в работе. Идти по списку от начала до конца, конечно, не стоит, но держать в голове разные примеры полезно — чтобы выбирать наиболее подходящие по контексту.

О позиции:

Соискателю стоит формулировать вопросы так, будто он уже представил себя в должности. Тогда то же самое невольно сделает и рекрутер, замечают эксперты.

  • Чего вы ожидаете от меня как от специалиста, принимая меня на эту должность?
  • Каких целей за первые три месяца я должен достичь в первую очередь?
  • По каким показателям вы будете оценивать мою эффективность? Как часто я буду проходить «перформанс ревью»?
  • У команды есть «горящие» проекты, за которые мне предстоит взяться в первую очередь?
  • Как скоро я смогу сам… [общаться с партнёрами; курировать клиентов; взаимодействовать с другими отделами]?
  • Какова вероятность, что в течение первого года работы мои основные обязанности изменятся?
  • С какими сложностями я могу столкнуться в этой должности?

О команде:

  • Каких умений или знаний не хватает команде, в которой мне предстоит работать, и какие из этих пробелов должен буду восполнить я?
  • Расскажите немного о коллективе, в котором или с которым я буду работать. С кем я буду взаимодействовать больше всего?
  • С какими отделами и подразделениями, помимо своего, мне предстоит контактировать?
  • Кто будет у меня в подчинении? Что вы можете рассказать о сильных и слабых сторонах команды?

О начальнике:

Если собеседование проводит рекрутер, спросить про руководителя всё равно можно у него.

  • Как давно вы работаете в компании?
  • Как давно занимаете руководящую должность?
  • Что вам большего всего нравится в вашей работе и в этой компании?

О компании:

Эксперты предупреждают: спрашивать о том, что можно легко найти на сайте компании или в поисковике, не стоит.

  • Какие задачи в приоритете для компании на данный момент? Как работа отдела, в которой я устраиваюсь, помогает ей достичь целей?
  • Как бы вы описали ценности, которые близки компании?
  • Есть ли у неё амбициозные планы на будущее? Каким она видит своё дальнейшее развитие?
  • Что изменилось в компании за последние несколько лет — вообще и при вас?

О культуре:

  • Как вы помогаете адаптироваться новым сотрудникам?
  • Есть ли что-то, что обычно удивляет новичков?
  • Стоит ли мне ознакомиться с какими-то материалами перед выходом на работу, чтобы говорить с коллегами на одном языке?
  • Проводите ли вы совместные мероприятия для разных команд и отделов?
  • Чем культура в этой компании принципиально отличается от культуры на вашем прошлом месте?
  • Есть ли у вас любимая офисная традиция?

О карьерном росте:

  • Какие возможности для обучения и развития компания сможет мне предоставить?
  • Что помогает команде, в которой я буду работать, не стоять на месте и расти профессионально?
  • Какой карьерный путь характерен для сотрудников в должности вроде этой?
  • Как вы решаете вопросы о повышении?

Спрашивать о зарплате, ДМС и больничном, если это лишь первый этап отбора и рекрутер сам не поднимает эти вопросы, эксперты не советуют — равно как и сразу уточнять, готова ли компания взять кандидата. Работодатель может подумать, что соискатель не уважает его щепетильный подход к найму.

Вместо этого — в завершение — лучше узнать, не забыли ли обе стороны что-то обсудить, и попросить рассказать о дальнейших шагах.

Карьера
Полина Лааксо
Работа — стиль жизни, коллектив — семья: работники рассказывают о «тревожных звоночках» на собеседованиях Статьи редакции

И куда они точно не пойдут — например, в компании, которые «поддерживают культуру стартапа», ездят всем коллективом на шашлыки и работают в «динамичной среде».

Кадр из фильма «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» — сцена собеседования, режиссёр — Майкл Бэй

#собеседование

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