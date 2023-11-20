Новый глава OpenAI рассказал о планах на месяц и опроверг «спор из-за безопасности» как причину увольнения Альтмана Статьи редакции
Временный гендиректор Эмметт Шир опубликовал соответствующее письмо в Х.
- Шир признался, что предложение занять такую должность — это «возможность, которая выпадает лишь раз». Решение далось ему «нелегко», но он согласился, поскольку «верит, что OpenAI — одна из самых важных компаний, существующих ныне», и «нельзя позволить неразберихе всё разрушить».
- Он уже успел побеседовать с «небольшой группой» основных партнёров, «выслушал сотрудников» и определил для себя приоритетную задачу на ближайшее время: «убедиться, что проект предоставляет услуги клиентам на должном уровне».
- Новый руководитель также озвучил три основных пункта своего плана на следующие 30 дней. Среди них — нанять «независимого следователя»: тот изучит внутренние процессы, которые «привели к текущему положению дел», и составит подробный отчёт по итогам расследования. По словам Шира, OpenAI выбрала «очевидно плохой подход» к тому, как преподнести новость об увольнении Сэма Альтмана, что подорвало доверие к руководству.
- Помимо этого, в планах — пообщаться как можно с большим количеством сотрудников, партнёров, инвесторов и пользователей, чтобы получить полезные замечания и поделиться ими с остальным коллективом. Ну и наконец: «преобразовать руководящий состав после ряда отставок в эффективную силу, чтобы приносить прикладную пользу пользователям».
- Дальнейшие изменения в OpenAI будут зависеть в том числе от тех выводов, которые Шир сделает в ходе первичного знакомства с внутренними процессами. Даже и особенно если они потребуют «существенных преобразований» в вопросе этических принципов и регулирования, отметил он.
- В том же письме новый врио гендиректора подчеркнул, что уважает вклад, который Альтман и «команда» внесли в развитие компании, и заявил о желании «сделать всё, что в его силах, чтобы защитить её и помочь и дальше расти». И причиной увольнения Сэма, по его словам, стал вовсе не «конкретный спор о безопасности». «У совета директоров были совсем другие мотивы. Я не настолько сумасшедший, чтобы принять должность в компании, где совет не поддерживает коммерциализацию наших прекрасных моделей», — заключил Шир.
- Совет директоров OpenAI рассказал об увольнении Сэма Альтмана и его уходе из совета 18 ноября 2023 года. Сначала он назначил на должность техдиректора Миру Мурати, но потом заменил её на сооснователя Twitch Эмметта Шира — после инвесторских требований вернуть Альтмана.
- Сама компания сослалась на «недостаточную откровенность» Альтмана, но в СМИ обсуждались и другие теории: взгляды Сэма на долгосрочное развитие проекта и этические принципы могли расходиться с видением совета, а финансовые и операционные показатели — не соответствовать тому, что он прогнозировал или о чём докладывал. Издания, помимо этого, допускали, что причина кроется в проблемах с безопасностью, о которых OpenAI публично не говорит.
- Вслед за Альтманом компанию покинули сооснователь Грег Брокман и трое старших исследователей. Альтман, Брокман и другие ушедшие из проекта коллеги (имена не называют) уже присоединились к Microsoft: там они возглавят исследовательскую команду в области ИИ.
103 показа
323 открытия
С планом на месяц он, конечно, поторопился. У него несколько часов осталось.
Хотя... Пуркуа бы и не па?
Пока ты писал комментарии возможно, что там уже назначили нового гендиректора.
Вот, кстати, да, мы тут читаем, а там уже пошли на очередной круг и Шир снова гендир, пятый раз за день (-:
нанять «независимого следователя»: - chatBigBrother 5.0
Весь день новостей о гендирах
Почему-то кажется, это не последний такой день....