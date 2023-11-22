Карьера
Полина Лааксо

«Я совершил ошибки и должен нести ответственность»: основатель Binance Чанпэн Чжао подтвердил уход с поста гендиректора Статьи редакции

Его место займёт Ричард Тэнг — бывший глава сингапурской Binance и международного департамента по развитию региональных рынков.

  • Тэнг работает в финансах и регулировании более 30 лет. В Binance он пришёл в 2021 году и за это время успел зарекомендовать себя как «высококвалифицированный» руководитель, отметил теперь уже бывший гендиректор проекта Чанпэн Чжао.
  • Последний дополнительно подтвердил свою отставку в Х. Решение, по его же словам, далось непросто, но оно «правильное». Он оставит управление, но останется мажоритарным акционером и сможет «консультировать» компанию, если потребуется — и насколько позволят заключённые с регуляторами соглашения.

Я совершил ошибки и должен понести за них ответственность — на благо криптосообществу, Binance и себе самому.

Binance уже давно не младенец. Пришла пора позволить ей ходить и бегать. Я знаю, что проект продолжит расти и процветать благодаря усилиям крепкой команды. <...>

Сам я для начала немного отдохну: за последние шесть с лишним лет у меня не было ни дня, когда я мог бы отложить в сторону телефон и выдохнуть. Ну а после, наверное, займусь пассивным инвестированием — буду миноритарным акционером в стартапах с блокчейн-, Web3-, DeFI-, биотех-, а также ИИ-разработками. <...>

Гендиректором стартапа я себя не вижу. Достаточно и того, что мне повезло вырасти как предпринимателю в одном проекте. Если же найдутся желающие, смогу выступить в роли наставника для небольшой группы новичков — в частном порядке. Как минимум расскажу им, чего делать не стоит.

Чанпэн Чжао, основатель Binance
  • Чанпэн Чжао ушёл в отставку в рамках многолетнего разбирательства. Регуляторы США обвиняли компанию в том, что она разрешает заключать сделки с клиентами из подсанкционных юрисдикций и по сути «позволяет деньгам поступать в руки к террористам, киберпреступникам и насильникам». По словам властей, развитие и прибыль Binance были для основателя важнее законов.
  • Предприниматель признал вину и заключил соглашение с Минюстом США, чтобы урегулировать обвинения и дать компании возможность продолжить работу. Binance согласилась, что не смогла остановить подозрительные транзакции и вовремя о них доложить, и обязалась выплатить штраф в размере $4,3 млрд.
  • Основатель биржи «с гордостью» отметил в Х, что регуляторы при этом не подозревают Binance ни в неправомерном распоряжении деньгами клиентов, ни в манипулировании рынками.
  • Приговор бывшему гендиректору должны вынести 23 февраля 2024 года. По словам Decrypt, ему может грозить до пяти лет тюрьмы, однако, скорее всего, его ждёт домашний арест или испытательный срок: он признал вину и до этого не привлекался за преступления. К тому же компания выплатит регуляторам большой штраф.
Чанпэн Чжао. Источник: Bloomberg

#новости #binance

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18 комментариев
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 Орешек

Зачем постить это, а не инфу про ферму эльфов? :/

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Ale K

Кому это интересно и почему это относится к тематике портала vc.ru ?

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Твой Хозяин

Модераторы снесут тему. Да и в X уже обрыдло ее читать, при чем мнения разных сторон.

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Денис

Бананамен уже не банан 🍌

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Piu-piu

Шоколад не виноват

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Адвокат Александр Татаринов

Довольно интересно. Особенно по итоговому наказанию

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дед Мазай и сиба

Довольно интересно скорее по философии )) "тюрьма - не место исправления, а школа новых преступлений". Шоколад явно не дурак ))

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Евгения Прохорова
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Слегка Придурковатый

Сдохла ваша FTX, сдохнет и Бинанс.

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дед Мазай и сиба

Ничто не вечно под Луной... )))

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Илья Разбашин

Чисто азиатская тема с признанием ошибок, только срока вряд ли избежит

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Гудвин

Пофиг что одну обезьяну заменят на другую, главное давайте без скамов

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дед Мазай и сиба

Эх, не тот чел признал ошибки и ушел...

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Жора Куспанов

Чанпэн наверное с гордостью заявил, что совершил ошибки и должен нести ответственность! Так, блин, а кто не совершает ошибок то? Ах, ну да, ИИ.

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Griby Lenina

Тоже думал, что ИИ не допускает ошибок, за которые можно привлечь. Но тут его попросили нарисовать флаг.

https://vc.ru/ml/925199-sber-predstavil-obnovlennuyu-model-dlya-generacii-izobrazheniy-kandinsky-i-neyroset-kandinsky-video?comment=6743568&from=copylink&type=quick

«Сбер» представил обновлённую модель для…
Последняя позволяет генерировать ролики продолжительностью до восьми секунд.
vc.ru
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Твой Хозяин

Данный штраф звучит как вымогательство «Иначе предъявим уголовное дело гендиру».

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Хозяин
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Тоже хочу

Бабал нарубил, херли дальше работать то

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15 комментариев
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