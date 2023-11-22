«Я совершил ошибки и должен нести ответственность»: основатель Binance Чанпэн Чжао подтвердил уход с поста гендиректора Статьи редакции
Его место займёт Ричард Тэнг — бывший глава сингапурской Binance и международного департамента по развитию региональных рынков.
- Тэнг работает в финансах и регулировании более 30 лет. В Binance он пришёл в 2021 году и за это время успел зарекомендовать себя как «высококвалифицированный» руководитель, отметил теперь уже бывший гендиректор проекта Чанпэн Чжао.
- Последний дополнительно подтвердил свою отставку в Х. Решение, по его же словам, далось непросто, но оно «правильное». Он оставит управление, но останется мажоритарным акционером и сможет «консультировать» компанию, если потребуется — и насколько позволят заключённые с регуляторами соглашения.
- Чанпэн Чжао ушёл в отставку в рамках многолетнего разбирательства. Регуляторы США обвиняли компанию в том, что она разрешает заключать сделки с клиентами из подсанкционных юрисдикций и по сути «позволяет деньгам поступать в руки к террористам, киберпреступникам и насильникам». По словам властей, развитие и прибыль Binance были для основателя важнее законов.
- Предприниматель признал вину и заключил соглашение с Минюстом США, чтобы урегулировать обвинения и дать компании возможность продолжить работу. Binance согласилась, что не смогла остановить подозрительные транзакции и вовремя о них доложить, и обязалась выплатить штраф в размере $4,3 млрд.
- Основатель биржи «с гордостью» отметил в Х, что регуляторы при этом не подозревают Binance ни в неправомерном распоряжении деньгами клиентов, ни в манипулировании рынками.
- Приговор бывшему гендиректору должны вынести 23 февраля 2024 года. По словам Decrypt, ему может грозить до пяти лет тюрьмы, однако, скорее всего, его ждёт домашний арест или испытательный срок: он признал вину и до этого не привлекался за преступления. К тому же компания выплатит регуляторам большой штраф.
608 показов
1.4K открытий
Зачем постить это, а не инфу про ферму эльфов? :/
Кому это интересно и почему это относится к тематике портала vc.ru ?
Модераторы снесут тему. Да и в X уже обрыдло ее читать, при чем мнения разных сторон.
Бананамен уже не банан 🍌
Шоколад не виноват
Довольно интересно. Особенно по итоговому наказанию
Довольно интересно скорее по философии )) "тюрьма - не место исправления, а школа новых преступлений". Шоколад явно не дурак ))
Сдохла ваша FTX, сдохнет и Бинанс.
Ничто не вечно под Луной... )))
Чисто азиатская тема с признанием ошибок, только срока вряд ли избежит
Пофиг что одну обезьяну заменят на другую, главное давайте без скамов
Эх, не тот чел признал ошибки и ушел...
Чанпэн наверное с гордостью заявил, что совершил ошибки и должен нести ответственность! Так, блин, а кто не совершает ошибок то? Ах, ну да, ИИ.
Тоже думал, что ИИ не допускает ошибок, за которые можно привлечь. Но тут его попросили нарисовать флаг.
https://vc.ru/ml/925199-sber-predstavil-obnovlennuyu-model-dlya-generacii-izobrazheniy-kandinsky-i-neyroset-kandinsky-video?comment=6743568&from=copylink&type=quick
Данный штраф звучит как вымогательство «Иначе предъявим уголовное дело гендиру».
Бабал нарубил, херли дальше работать то