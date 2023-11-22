Я совершил ошибки и должен понести за них ответственность — на благо криптосообществу, Binance и себе самому.

Binance уже давно не младенец. Пришла пора позволить ей ходить и бегать. Я знаю, что проект продолжит расти и процветать благодаря усилиям крепкой команды. <...>

Сам я для начала немного отдохну: за последние шесть с лишним лет у меня не было ни дня, когда я мог бы отложить в сторону телефон и выдохнуть. Ну а после, наверное, займусь пассивным инвестированием — буду миноритарным акционером в стартапах с блокчейн-, Web3-, DeFI-, биотех-, а также ИИ-разработками. <...>

Гендиректором стартапа я себя не вижу. Достаточно и того, что мне повезло вырасти как предпринимателю в одном проекте. Если же найдутся желающие, смогу выступить в роли наставника для небольшой группы новичков — в частном порядке. Как минимум расскажу им, чего делать не стоит.