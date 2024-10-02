Акции Tesla подешевели на 6% после квартального отчёта о поставках

Последние выросли год к году и квартал к кварталу, но не оправдали ожиданий аналитиков.По итогам июля-сентября 2024 года объём производства Tesla составил 469,79 тысячи автомобилей, а поставки равнялись 462,89 тысячи единиц против прогнозируемых аналитиками 463,3 тысячи.В третьем квартале 2023 года компания отчитывалась о том, что выпустила 430,48 тысячи автомобилей и поставила 435,06 тысячи. Во втором квартале 2024 года производство составило 410,83 тысячи, а поставки — 443,95 тысячи.До публикации показателей акции Tesla торговались на отметке в $258 за бумагу. После — падали ниже $242. На момент публикации заметки стоят $249. Финансовую отчётность по третьему кварталу раскроют 23 октября 2024 года.Динамика стоимости акций Tesla с 27 сентября по 2 октября 2024 года Весной 2024 года Tesla объявила о сокращении 10% штата на фоне падения продаж в первом квартале: поставки упали на 8%.Тогда же Reuters узнало, что компания якобы свернула разработку «бюджетного» электромобиля стоимостью от $25 тысяч, потому что оказалась не готова конкурировать с китайскими брендами. Но глава Tesla Илон Маск назвал это «враньём».В июле Маск анонсировал презентацию «роботакси» Tesla — она должна пройти 10 октября. Аналитики думают, что она может спровоцировать рост цен на бумаги.#новости
То есть аналитики чот там ожидали, этого не произошло, а по итогу дешевеют не аналитики, а акции Тесла.
Такие дела.
Акции это в принципе дутая вещь, здравствуйте
Тесла 🚗🔌🔋 - херня хы 😎
разве подарок рамзану это не лучшая реклама?
А разве это не развод был?
Как и любая технология которую начали делать другие, дешевеет