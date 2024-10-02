Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Крипто
Маркетинг
Сервисы
Мнения
Маркетплейсы
Личный опыт
Техника
Путешествия
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Инвестиции

Акции Tesla подешевели на 6% после квартального отчёта о поставках

Последние выросли год к году и квартал к кварталу, но не оправдали ожиданий аналитиков.

  • По итогам июля-сентября 2024 года объём производства Tesla составил 469,79 тысячи автомобилей, а поставки равнялись 462,89 тысячи единиц против прогнозируемых аналитиками 463,3 тысячи.
  • В третьем квартале 2023 года компания отчитывалась о том, что выпустила 430,48 тысячи автомобилей и поставила 435,06 тысячи. Во втором квартале 2024 года производство составило 410,83 тысячи, а поставки — 443,95 тысячи.
  • До публикации показателей акции Tesla торговались на отметке в $258 за бумагу. После — падали ниже $242. На момент публикации заметки стоят $249. Финансовую отчётность по третьему кварталу раскроют 23 октября 2024 года.
Динамика стоимости акций Tesla с 27 сентября по 2 октября 2024 года 
Динамика стоимости акций Tesla с 27 сентября по 2 октября 2024 года 
  • Весной 2024 года Tesla объявила о сокращении 10% штата на фоне падения продаж в первом квартале: поставки упали на 8%.
  • Тогда же Reuters узнало, что компания якобы свернула разработку «бюджетного» электромобиля стоимостью от $25 тысяч, потому что оказалась не готова конкурировать с китайскими брендами. Но глава Tesla Илон Маск назвал это «враньём».
  • В июле Маск анонсировал презентацию «роботакси» Tesla — она должна пройти 10 октября. Аналитики думают, что она может спровоцировать рост цен на бумаги.

#новости

11
26
26 комментариев
debil
4
Ответить
Слегка Придурковатый

То есть аналитики чот там ожидали, этого не произошло, а по итогу дешевеют не аналитики, а акции Тесла.

Такие дела.

3
Ответить
Герман шикисаев

Акции это в принципе дутая вещь, здравствуйте

Ответить
Марк-R1-етинг

Тесла 🚗🔌🔋 - херня хы 😎

1
1
Ответить
Агафья

разве подарок рамзану это не лучшая реклама?

Ответить
Melissa Mata

А разве это не развод был?

Ответить
react88

Как и любая технология которую начали делать другие, дешевеет

Ответить