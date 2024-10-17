«Т-Банк» запустил «Кибершквал» для борьбы с инвестмошенниками — боты отвлекают их массовыми запросами на звонок

В день роботы принимают 1500-2000 мошеннических обращений, говорят в компании.Вот как работает платформа «Кибершквал». Сначала модель машинного обучения сканирует сайты в интернете и ищет те, которые продвигают псевдоинвестиции. Обычно они обещают сверхвысокие доходы, отсутствие рисков и быстрые выплаты. Подобных отличительных признаков «сотни».Подозрительные страницы получает сотрудник «Т-Защиты», чтобы подтвердить признаки обмана. Затем платформа автоматически оставляет злоумышленникам «сотни» заявок на обратный звонок или бесплатную консультацию. «Критического» влияния на работу ресурсов это не оказывает, заверили в «Т-Банке».Делая звонок, мошенник попадает либо на «человекоподобного» бота из «Фабрики роботов» банка, либо на пользователя-участника проекта «Фрод-рулетка». В обоих случаях цель одна: удержать его на линии как можно дольше, чтобы помешать дозвониться до реальных жертв.Пока средняя продолжительность разговора — 3-5 минут. Беседы записывают, чтобы использовать данные для обучения защитных технологий и сотрудников.Примеры разговора ботов с лжеброкерамиИсточник фото: «Ъ»В 2023 году «Т-Банк» создал «Фабрику роботов». Для генерации их голосов привлекали психологов и антифрод-специалистов — они учитывали различные психотипы жертв, а также традиционные скрипты злоумышленников.В июле 2024 года компания начала собирать пользовательские заявки на доступ к «Фрод-рулетке». Это экспериментальный сервис, в котором «Т-Банк» переадресовывает мошеннические звонки на телефоны добровольцев. Последние знают, что звонит мошенник. Он же думает, что общается в «жертвой».#новости #тбанк #мошенники
Первый раз я прочитал новость от Тиньков-банка с удовольствием.
Это на самом деле шикарный ход, браво.
Как "умно" полностью раскрывать алгоритм работы. Теперь таким площадкам всего-то что и нужно - просто запихнуть телефонные пулы Т-Мобайл в Черный список. Браво.
Киберкал 💪🏻
Развод мошенников всегда православен, если что. Вы не подумайте.
«Т-Банк» запустил «Кибершакал»
Шикарный ход, было бы супер, если и остальные операторы подтянутся