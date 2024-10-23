Акции оператора токийского метро Tokyo Metro выросли на 45% в первый день биржевых торгов

15 октября 2024 года компания провела первичное размещение (IPO) по верхней границе запланированного диапазона — 1200 иен за штуку.IPO прошло на Токийской фондовой бирже. На открытии первых торгов бумаги Tokyo Metro выросли в цене до 1630 иен за штуку, сообщили Reuters и FT.Закрылись торги на отметке 1739 иен — это примерно 1102 рубля по курсу на 23 октября 2024 года. Листинг поддержали более 30 брокеров, особый интерес он вызвал у розничных инвесторов.По словам Reuters, это лучший местный дебют с 2018 года — тогда на биржу вышел оператор маркетплейса Mercari. Его бумаги приросли сразу на 77%.Источник фото: Getty ImagesОснованная в 2004 году Tokyo Metro — один из двух операторов метро в Токио. О планах компании провести IPO Bloomberg писало в сентябре 2024 года. Тогда же подчёркивало: оно может стать одним из крупнейших в Японии после IPO инвестгруппы SoftBank в 2021 году, которая привлекла свыше $20 млрд. Так и произошло.В исследовательской фирме LightStream Research отмечали, что стоимость бумаг оператора на IPO была «относительно низкой», потому что ни правительство города, ни местный Минфин не хотели бы, чтобы оно «провалилось».По данным источников Reuters, книга заявок была переподписана в 15 раз. Инвесторов привлекло то, что оператор известный, сам бизнес «стабильный», а ещё есть надежда на более высокую дивидендную доходность, чем у других японских участников железнодорожной отрасли.#новости #япония
А акции российского Всеинструменты.ру упали на 45% с момента IPO
Это первый случай, когда итоговая цена размещения была снижена до минимума установленного диапазона, несмотря на переподписки по верхней границе, обратили внимание аналитики ПСБ (в пять — семь раз, по данным Invest Heroes). Менеджмент компании объяснил такое решение намерением «обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале ее публичной истории».
По мнению руководителя отдела по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-Капитал» Александра Абрамяна, «ВсеИнструменты.ру» тем самым хочет заработать реноме дружелюбной компании, с которой инвесторы могут зарабатывать деньги. «Похоже, что это не история «обкэшиться любой ценой — а дальше хоть трава не расти», — пишет эксперт.
Между тем взгляды экспертов на дальнейшие перспективы акций компании расходятся. У «Солид Брокер» целевая цена по бумагам ретейлера «ВсеИнструменты.ру» составляет ₽283 на горизонте 12 месяцев. Согласно мнению аналитиков брокера «Кит Финанс», бумаги компании имеют потенциал роста до ₽398 за акцию.
В Промсвязьбанке считают, что компания излишне переоценивается рынком, и видят справедливую цену акций на уровне ₽165–180.
Как так с первого раза, как так? Видимо метро действительно хорошее раз так акции растут
Так нравится ,что там людей в вагоны запихивают
Может изначально по заниженной цене разместились?
Сейчас бы определять по дневному росту-падений акций хоть что-то... Особенно в первые дни торгов.
А метро во всём во всём мире разве не дотируется городским бюджетом? Я думал это всегда социальная история, а не коммерческая. Ну и посмотреть бы по какой цене эти акции будут после Локкапериода