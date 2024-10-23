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Инвестиции

Акции оператора токийского метро Tokyo Metro выросли на 45% в первый день биржевых торгов

15 октября 2024 года компания провела первичное размещение (IPO) по верхней границе запланированного диапазона — 1200 иен за штуку.

  • IPO прошло на Токийской фондовой бирже. На открытии первых торгов бумаги Tokyo Metro выросли в цене до 1630 иен за штуку, сообщили Reuters и FT.
  • Закрылись торги на отметке 1739 иен — это примерно 1102 рубля по курсу на 23 октября 2024 года. Листинг поддержали более 30 брокеров, особый интерес он вызвал у розничных инвесторов.
  • По словам Reuters, это лучший местный дебют с 2018 года — тогда на биржу вышел оператор маркетплейса Mercari. Его бумаги приросли сразу на 77%.
Источник фото:  Getty Images
Источник фото:  Getty Images
  • Основанная в 2004 году Tokyo Metro — один из двух операторов метро в Токио. О планах компании провести IPO Bloomberg писало в сентябре 2024 года. Тогда же подчёркивало: оно может стать одним из крупнейших в Японии после IPO инвестгруппы SoftBank в 2021 году, которая привлекла свыше $20 млрд. Так и произошло.
  • В исследовательской фирме LightStream Research отмечали, что стоимость бумаг оператора на IPO была «относительно низкой», потому что ни правительство города, ни местный Минфин не хотели бы, чтобы оно «провалилось».
  • По данным источников Reuters, книга заявок была переподписана в 15 раз. Инвесторов привлекло то, что оператор известный, сам бизнес «стабильный», а ещё есть надежда на более высокую дивидендную доходность, чем у других японских участников железнодорожной отрасли.

#новости #япония

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18 комментариев
Zloy Marketolog

А акции российского Всеинструменты.ру упали на 45% с момента IPO

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5
1
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Иванов Иван

Это первый случай, когда итоговая цена размещения была снижена до минимума установленного диапазона, несмотря на переподписки по верхней границе, обратили внимание аналитики ПСБ (в пять — семь раз, по данным Invest Heroes). Менеджмент компании объяснил такое решение намерением «обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале ее публичной истории».

По мнению руководителя отдела по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-Капитал» Александра Абрамяна, «ВсеИнструменты.ру» тем самым хочет заработать реноме дружелюбной компании, с которой инвесторы могут зарабатывать деньги. «Похоже, что это не история «обкэшиться любой ценой — а дальше хоть трава не расти», — пишет эксперт.

Между тем взгляды экспертов на дальнейшие перспективы акций компании расходятся. У «Солид Брокер» целевая цена по бумагам ретейлера «ВсеИнструменты.ру» составляет ₽283 на горизонте 12 месяцев. Согласно мнению аналитиков брокера «Кит Финанс», бумаги компании имеют потенциал роста до ₽398 за акцию.

В Промсвязьбанке считают, что компания излишне переоценивается рынком, и видят справедливую цену акций на уровне ₽165–180.

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Владимир Соболев

Как так с первого раза, как так? Видимо метро действительно хорошее раз так акции растут

4
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vasiliy bykov

Так нравится ,что там людей в вагоны запихивают

1
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Леонид Бережной

Может изначально по заниженной цене разместились?

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ЯжПрограммист

Сейчас бы определять по дневному росту-падений акций хоть что-то... Особенно в первые дни торгов.

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Марат Шайхутдинов

А метро во всём во всём мире разве не дотируется городским бюджетом? Я думал это всегда социальная история, а не коммерческая. Ну и посмотреть бы по какой цене эти акции будут после Локкапериода

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