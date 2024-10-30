Акции Reddit подорожали на 40% после отчёта о первой прибыли

На пике они пробивали отметку в $116, хотя утром 30 октября 2024 года стоили меньше $99.На момент публикации бумаги соцсети торгуются на уровне $112. Рыночная капитализация равняется $18,6 млрд.Как менялась стоимость акций в течение месяцаПо итогам третьего квартала 2024 года выручка соцсети выросла на 68% и составила $348,4 млн против прогнозируемых $348,4 млн. За четвёртый квартал она рассчитывает выручить $385-400 млн — больше, чем ожидают аналитики.Reddit также впервые получила чистую прибыль в размере $29,9 млн. В третьем квартале 2023 года убыток равнялся $7,4 млн. Во втором 2024 года — $10,1 млн.Количество ежедневно активных пользователей приросло на 47% год к году, составив 97,2 млн человек против 91,2 млн в прошлом квартале.В компании говорят, что улучшить показатели помогло развитие рекламных инструментов и машинного перевода публикаций. В будущем она планирует доработать поиск по сайту — продумать «красивые» страницы выдачи и подключить большие языковые модели.Аналитики JP Morgan подмечают, что росту способствовали «структурные улучшения» в вопросах и трафика, и продукта, и монетизации.#новости #reddit
Жаль, что эти новости для россиян теперь ничего не значат
Спасибо деду за