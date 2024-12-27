ИИ-сервис для изучения английского языка Praktika и Recraft попали в рейтинг перспективных стартапов с российскими основателями по версии Forbes

Всего в списке десять компаний.В экспертный совет рейтинга вошли более десяти основателей и менеджеров венчурных фондов и синдикатов. Среди них: партнёр Leta Capital Сергей Топоров, глава Softline Venture Partners Елена Волотовская, основатель United Investors Александр Горный и другие.Первоначальную выборку ограничили компаниями, которые отвечают нескольким критериям. Основатель — выходец из России; дата запуска стартапа — не раньше 2019 года; объём привлечённых инвестиций — до $50 млн; стоимость — менее $1 млрд.В десятке — фирмы, получившие больше всего голосов экспертов. Например, приложение Praktika Адама Тураева, Антона Марина и Ильи Чернякова. В нём учат английский с помощью ИИ-аватаров. Горный полагает, что стартап может стать «единорогом» за два года, если только «ChatGPT [не начнёт] учить языку не хуже».Сервис Emma Дмитрия Паненкова помогает работать с разными облачными средами в режиме одного окна. Основная масса его клиентов — в Европе. А MiLaboratories Станислава Пославского, Дмитрия Чудакова, Дмитрия Болотина, а также Алексея Нечаева развивает ПО для работы с данными, получаемыми при анализе ДНК и РНК.Archetype AI разрабатывает модели для сбора и анализа данных с разных датчиков и «прогнозирует процессы в физическом мире» — потребление электроэнергии, эффективность доставки хрупких грузов. Компания работает «не с мейнстримными направлениями применения ИИ». В основателях — Иван Пупырев.У сервиса для создания графического контента Recraft бывшей сотрудницы «Яндекса» Анны Вероники Дорогуш «одна из лучших по бенчмаркам» ИИ-модель для генерации картинок по тексту — и спрос на такие решения растёт, особенно среди малого и среднего бизнеса, говорит Топоров.Oneday Тараса Полищука и британца Ранбира Ароры предлагает образовательную платформу с длительными курсами по запуску бизнеса: 18 месяцев за $30 тысяч (2,97 млн рублей по курсу ЦБ на 27 декабря 2024 года). Отрасль «дешёвого MBA» — «благодатная».Тарас Полищук. Источник фото: ForbesУ дубайского маркетплейса Wee Олега Дашкевича, Анастасии Ким и Сергея Коликова есть «все шансы вырасти в крупного игрока на Ближнем Востоке», думает принципал фонда R136 Ventures Денис Ефремов. Перспективным посчитали и генератор видео из селфи Higgsfield AI Ерзата Дулата и Александра Машрабова. Аудитория — «департаменты маркетинга различных компаний».Помимо этого, в рейтинг Forbes вошли ИИ-ассистент для семей с заметками и планировщиком Aurora Александра Сергеева и Натальи Шагариной, а также компания-разработчик для автоматизации задач бэк-офиса Enty. Её основали Кирилл Железнов, Евгения Шмыгалева и Артём Толкачёв.Полина ЛааксоДеньги22 декElevenLabs, Oura, Polymarket, GPTZero, Black Forest Labs и другие: 51 «прорывной» стартап 2024 года по версии TechCrunch Издание решило выделить тех, кто «не так известен, как OpenAI, Anthropic, Mistral и Perplexity».#новости #стартапы #год2024
Recraft весьма хорош, по сути один из первых ИИ-инструментов в своей нише, действительно ориентированный на работу, а не на "поиграться".
"один из первых ИИ-инструментов"
поржал
Хорош, только его для пользователей из России без ВПН закрыли. Вот, это я понимаю, по-нашему, ПО-РУССКИ 💪💪💪
Утрём нос Байдену!
То ли еще будет