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Полина Лааксо
Инвестиции

Суммарный объём торгов на рынке акций Мосбиржи в день звонка Путина и Трампа достиг максимума с марта 2022 года

А именно — 422,5 млрд рублей.

  • Объём торгов на вечерней сессии 12 февраля 2025 года составил рекордные 237 млрд рублей, рассказали в пресс-службе биржи.
  • 13 февраля Мосбиржа также зафиксировала рекорд по объёму торгов акциями и облигациями во время утренней сессии: 85 млрд рублей. В этот же день, утром, индекс Мосбиржи достигал 3246,02 пункта. На 14:37 мск составляет 3208,95 пункта.
Дональд Трамп. Источник фото: AP
Дональд Трамп. Источник фото: AP
  • Рынок отреагировал ростом на новости о телефонном разговоре Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В Кремле сообщили, что звонок продлился полтора часа и, помимо прочего, касался урегулирования конфликта в Украине.
  • Аналитики БКС назвали реакцию «чрезмерной». В «Альфа-Инвестициях» отметили, что акции крупнейших компаний с хорошей ликвидностью «движутся разнонаправленно».

#новости #мосбиржа #рынокакций

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55 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Ну как говориться НЕЗАВИСИМОСТЬ.. на звонок американского лидера молилась вся Госдума

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Vitaly Tolstykh

Ну хоть первый кто из них не ссыт в подъездах, а польза какая

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Boyko

Трампушка - наш 🐘

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

А вы немного подождите... Потом мнение поменяете

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Gorbun iz Notr Dama

Трамп молодец. Не зря голосовал за него на госуслугах

24
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hakhagmon

трамп продолжает скамить хомяков

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