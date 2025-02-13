Суммарный объём торгов на рынке акций Мосбиржи в день звонка Путина и Трампа достиг максимума с марта 2022 года

А именно — 422,5 млрд рублей.Объём торгов на вечерней сессии 12 февраля 2025 года составил рекордные 237 млрд рублей, рассказали в пресс-службе биржи.13 февраля Мосбиржа также зафиксировала рекорд по объёму торгов акциями и облигациями во время утренней сессии: 85 млрд рублей. В этот же день, утром, индекс Мосбиржи достигал 3246,02 пункта. На 14:37 мск составляет 3208,95 пункта.Дональд Трамп. Источник фото: APРынок отреагировал ростом на новости о телефонном разговоре Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В Кремле сообщили, что звонок продлился полтора часа и, помимо прочего, касался урегулирования конфликта в Украине.Аналитики БКС назвали реакцию «чрезмерной». В «Альфа-Инвестициях» отметили, что акции крупнейших компаний с хорошей ликвидностью «движутся разнонаправленно».#новости #мосбиржа #рынокакций
Ну как говориться НЕЗАВИСИМОСТЬ.. на звонок американского лидера молилась вся Госдума
Ну хоть первый кто из них не ссыт в подъездах, а польза какая
Трампушка - наш 🐘
А вы немного подождите... Потом мнение поменяете
Трамп молодец. Не зря голосовал за него на госуслугах
трамп продолжает скамить хомяков