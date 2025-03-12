NYT: Google владеет 14% в Anthropic, компания выделит ИИ-стартапу заём на $750 млн в сентябре 2025 года

Всего Google вложила в Anthropic около $3 млрд.Об этом пишет The New York Times со ссылкой на полученные изданием документы. Согласно им, Google принадлежит 14% в Anthropic, при этом доля компании не может превышать 15%.Также у Google нет права голоса, места или наблюдателя в совете директоров Anthropic.В общей сложности Google вложила в ИИ-стартап $3 млрд, но планирует «вливать» ещё больше средств: в сентябре 2025-го она выделит ещё $750 млн в виде конвертируемого займа.NYT получила сведения из судебных документов по антимонопольному делу против Google: в рамках него Минюст США через суд потребовал от компании продать браузер Chrome и открыть доступ к поисковым и рекламным данным.Также ведомство хотело, чтобы Google продала любые продукты с ИИ, которые могут конкурировать с поисковыми системами. Таким продуктом могла считаться доля в Anthropic, который разрабатывает чат-бота Claude.Anthropic создала в 2021 году группа бывших сотрудников OpenAI, создателя чат-бота ChatGPT. Среди её разработок — поколение ИИ-моделей Claude 3 для написания кода и работы с текстом.Таня БоброваAI3 марAnthropic привлекла $3,5 млрд при оценке в $61,5 млрд В 2024 году разработчика чат-бота Claude оценивали в $18 млрд.#новости #google #anthropic