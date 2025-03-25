Xiaomi привлекла $5,5 млрд в ходе размещения акций на Гонконгской бирже

Компания разместила 800 млн акций по цене около $6,85 за бумагу. Xiaomi стремится использовать рост стоимости своих акций, чтобы привлечь деньги на расширение бизнеса по производству электромобилей, пишет Bloomberg. За год бумаги компании подорожали в три раза.Она разместила на Гонконгской бирже 800 млн акций по цене 53,25 гонконгского доллара (около $6,85) за бумагу, что на 6,6% ниже уровня закрытия торгов 24 марта 2025 года. В результате компания привлекла $5,5 млрд.Свой первый электромобиль SU7 Xiaomi представила в конце 2023 года. В марте 2024-го компания открыла продажи в Китае и за 27 минут собрала 50 тысяч заказов, а следом выпустила спортивную модель SU7 Ultra.В марте 2025-го Xiaomi увеличила целевой показатель по производству автомобилей. До конца года она хочет произвести 350 тысяч машин, а также нарастить производственные мощности своего завода в Пекине.#новости #xiaomi