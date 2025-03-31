Акции итало-тайского застройщика ITD упали на 27% — это его строящаяся высотка обрушилась во время землетрясения в Бангкоке

Её строили вместе с «дочкой» китайской компании China Railway No. 10 Engineering Group.Землетрясение произошло 28 марта 2025 года — в тот же день Фондовой бирже Таиланда пришлось временно приостановить торги. Тогда акции Italian-Thai Development (ITD) стоили по 0,26 тайского бата за штуку. На закрытии торгов 31 марта просели до 0,19 за бумагу.В результате обрушения 30-этажного строящегося здания погибли 11 человек, пишет Nikkei Asia. 76 считаются пропавшими без вести — они, предположительно, находятся под завалами. CBS передаёт, что погибших 19. Reuters — что их по меньшей мере 12.Правительство открыло расследование, чтобы проверить проект строительства высотки, соблюдение норм безопасности, а также качество материалов — в частности, арматуры. Последняя могла не соответствовать стандартам.Источник фото: France 24Согласно изначальному плану, здание должны были достроить к 2026 году, однако представитель тайской аудиторской службы заключил, что к моменту обрушения оно было готово лишь на 30%.Момент обрушения. Источник: ТАСС#новости