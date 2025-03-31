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Полина Лааксо
Инвестиции

Акции итало-тайского застройщика ITD упали на 27% — это его строящаяся высотка обрушилась во время землетрясения в Бангкоке

Её строили вместе с «дочкой» китайской компании China Railway No. 10 Engineering Group.

  • Землетрясение произошло 28 марта 2025 года — в тот же день Фондовой бирже Таиланда пришлось временно приостановить торги. Тогда акции Italian-Thai Development (ITD) стоили по 0,26 тайского бата за штуку. На закрытии торгов 31 марта просели до 0,19 за бумагу.
  • В результате обрушения 30-этажного строящегося здания погибли 11 человек, пишет Nikkei Asia. 76 считаются пропавшими без вести — они, предположительно, находятся под завалами. CBS передаёт, что погибших 19. Reuters — что их по меньшей мере 12.
  • Правительство открыло расследование, чтобы проверить проект строительства высотки, соблюдение норм безопасности, а также качество материалов — в частности, арматуры. Последняя могла не соответствовать стандартам.
Источник фото: France 24
Источник фото: France 24
  • Согласно изначальному плану, здание должны были достроить к 2026 году, однако представитель тайской аудиторской службы заключил, что к моменту обрушения оно было готово лишь на 30%.
Момент обрушения. Источник: ТАСС

#новости

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