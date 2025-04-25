Стартап Flow основателя WeWork Адама Ньюмана привлёк $100 млн при оценке $2,5 млрд — Bloomberg

Компания развивает сервис аренды жилья в США. О раунде Bloomberg рассказали осведомлённые источники. По их словам, $100 млн вложили Andreessen Horowitz (a16z) и другие инвесторы, но их точное число не раскрывается. Оценка стартапа составила $2,5 млрд.В августе 2022 года Flow — ещё до полноценного запуска — привлёк от a16z $350 млн при оценке в $1 млрд. Доля фонда тогда составила 20%, а по итогам нового раунда увеличилась до 25%, пишет Bloomberg.В 2025 году стартап планирует достичь «положительного денежного потока». Других деталей о бизнесе Flow не приводится.Адам Ньюман, фото Fortune Ньюман основал сеть рабочих пространств WeWork в 2010 году, и покинул пост главы компании в 2019-м после претензий со стороны инвесторов. Из-за их сомнений в состоятельности бизнес-модели WeWork оценка компании упала с $47 млрд до $20-30 млрд, а IPO отложили. WeWork стала публичной в 2021-м, сейчас её капитализация составляет около $4,4 млрд.В начале 2022 года WSJ сообщила, что связанные с Ньюманом организации начали скупать недвижимость в разных городах США на общую сумму более $1 млрд. Предприниматель рассказывал о планах создать компанию, которая «встряхнёт» рынок аренды жилья.#новости #flow