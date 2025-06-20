Акции производителя игрушек Лабубу упали почти на 10% за два дня на фоне публикации в Китае призыва лучше регулировать продажи «слепых коробок»

Pop Mart считается одной из крупнейших компаний, которая работает по такой модели.Источник: EPA-EFE / SCMPБумаги Pop Mart на бирже в Гонконге упали на 3,62% — до 239,6 гонконгских доллара, а за два дня падение составило 8,8%. На это обратило внимание SCMP. В ходе торгов днём 20 июня 2025 года бумаги дешевели на 6,6%, отмечает Bloomberg.Pop Mart выпускает в том числе игрушки Лабубу. Они вышли на рынок ещё в середине 2010-х, но «вируситься» начали с конца 2024 года после публикаций в соцсетях американских певиц и k-pop-исполнительниц.Компания продаёт игрушки в «слепых коробках», то есть покупатели до последнего не знают, какая Лабубу из серии им попадётся. Это подталкивает коллекционеров к частым покупкам в надежде получить редкие экземпляры, отмечает SCMP.Китайская People's Daily, которую Bloomberg называет флагманской газетой коммунистической парии Китая, написала о необходимости дополнительно проработать правила продаж «слепых коробок», поскольку такая модель приводит к формированию зависимости у несовершеннолетних. С 2023 года в Китае уже запрещено продавать «слепые коробки» детям младше восьми лет.Хотя People's Daily не назвала Pop Mart в своей публикации, компания считается одной из крупнейших на рынке, которая работает по этой модели. И поэтому статья повлияла на настроения инвесторов, отмечает Bloomberg.С начала 2025 года акции Pop Mart выросли почти на 160%. Несмотря на падение бумаг за последние два дня, рыночная капитализация компании составляет около $40 млрд — больше, чем общая стоимость производителей игрушек Hasbro, Sanrio и Mattel, отмечает SCMP.Ася КарповаДеньги12 июняОснователь Pop Mart вошёл в топ-10 богатейших людей Китая из-за ажиотажа вокруг игрушек Лабубу Россияне в мае 2025 года потратили 2 млн рублей на зверьков на маркетплейсах. #новости #лабубу #popmart