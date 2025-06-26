Олег Тиньков и Майкл Калви рассказали, что выступили ранними инвесторами мексиканского финтех-стартапа Plata выходцев из «Тинькофф»

На старте проекта они вместе с другими топ-менеджерами вложили суммарно $300 млн, сообщили предприниматели в интервью журналистке Елизавете Осетинской. Майкл Калви и Олег Тиньков. Скриншот vc.ruPlata в апреле 2023 года запустили бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» Нери Толлардо, Александр Бро и Данил Анисимов. В декабре 2024 года стартап получил банковскую лицензию в Мексике. В марте 2025 года привлёк $160 млн при оценке в $1,5 млрд. Общий объём инвестиций в проект Тиньков оценил в $800 млн, а число инвесторов — примерно в 100 человек. По его прогнозам, новый раунд финансирования будет привлечён по оценке в $3 млрд, а в течение следующих двух лет компания сможет выйти на биржу с оценкой в $10 млрд.Ежемесячная выручка Plata составляет $25 млн и «продолжает увеличиваться». Стартап растёт быстрее, чем ранний «Тинькофф», утверждают Тиньков и Калви. Они рассчитывают, что компания начнёт приносить прибыль в «ближайшие два-три квартала».Компания уже подала заявку на получение лицензии в Колумбии, а также рассматривает выход на другие рынки Латинской Америки, добавили предприниматели.Тиньков и Калви отметили, что не занимаются непосредственным управлением в Plata, но участвуют в принятии «ключевых стратегических решений». Например, обсуждение выхода на рынки Колумбии и Бразилии сопровождалось их поездками в эти страны.У меня в визитке написано «нарративист». Я говорю, что, как мне кажется, так надо делать, а так не надо.Олег ТиньковДо запуска Plata Тиньков обсуждал с бывшими партнёрами — Оливером Хьюзом, Павлом Фёдоровым, Нери Толлардо и Артёмом Ямановым — создание «холдинга в Дубае». По его словам, потенциальным инвестором мог выступить основатель DST Global Юрий Мильнер. Однако проект не состоялся из-за разногласий участников, пояснил он.Павел Фёдоров с ещё одним бывшим менеджером «Тинькофф» в 2022 году запустили на Филиппинах финтех-стартап Salmon. Тиньков, по его словам, продолжает их консультировать.С экс-главой «Тинькофф» Оливером Хьюзом деловые отношения не продолжились: «Это для меня большая боль», — признаётся Тиньков. Осенью 2023 года Хьюз возглавил подразделение международных операций в грузинской TBC Bank Group. Тиньков также рассказал, что владел 20% в европейском финтех-стартапе Vivid Money, основанном Артёмом Ямановым в 2020 году. Но недавно продал долю: «Не люблю то, что не быстро растёт».Майкл Калви — основатель фонда Baring Vostok, который среди прочего инвестировал в Ozon, «Вкусвилл», «Тинькофф», Skyeng и другие российские компании. В 2019 году против него возбудили уголовное дело о мошенничестве, которое затем переквалифицировали в растрату. В августе 2021-го суд приговорил Калви к 5,5 года условно.В декабре 2022 года Baring Vostok объявил, что разделит активы на международные и российские. Детали сделки в начале 2023 года раскрыл Ozon, направивший в Комиссию по ценным бумагам и биржам США соглашение между партнёрами Baring Vostok. Из него следовало, что доли в 12 связанных с Россией компаниях получит фонд «Восток Инвестиции». В феврале 2024-го российские власти согласовали раздел активов. Олег Тиньков весной 2022 года осудил действия России в Украине, а затем продал 35% «Тинькофф» структуре миллиардера Владимира Потанина. В интервью NYT Тиньков заявил, что получил за TCS Group лишь 3% реальной, по его мнению, стоимости. Forbes посчитал, что речь могла идти о максимум $260 млн.В октябре того же года Тиньков отказался от российского гражданства. В феврале 2024 года российский Минюст включил его в список иноагентов.#новости #тиньков #plata