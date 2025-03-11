Мексиканский финтех-стартап Plata бывших топ-менеджеров «Тинькофф» привлёк $160 млн и стал «единорогом»

Оценка составила $1,5 млрд.Plata привлекла $160 млн в раунде А от Kora, Moore Strategic Ventures и других американских и европейских инвесторов, пишет Bloomberg. Стартап стал одним из самых дорогих в Латинской Америке, отмечает агентство.Финтех-стартап запустили в 2023 году. Гендиректор — Нери Толлардо, бывший вице-президент по стратегии «Тинькофф». Основатель банка Олег Тиньков рассказывал в феврале 2025-го, что из «топ-100» сотрудников «Тинькофф», с которыми он регулярно взаимодействовал, 30% работают в Plata.Тиньков говорил, что он консультирует проект и что это «самый быстрорастущий финтех-стартап в Мексике», у которого свыше 1 млн клиентов.Среди продуктов Plata, указанных на его сайте, — кредитные карты Plata Card с кешбэком по выбранным категориям и Plata Difiere — BNPL-сервис («купи сейчас — плати потом»). Bloomberg пишет, что карты доставляют курьеры, они же помогают клиентам настроить мобильное приложение.В декабре 2024-го источники Bloomberg говорили, что регулятор в Мексике одобрил банковскую лицензию для Plata.Скриншот vc.ru#новости