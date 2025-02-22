«Меня можно ненавидеть, но сказать, что я плохой бизнесмен? Думаю, никто не скажет»: Олег Тиньков — о судьбе «Т-Банка», идее запустить эмигрантский стриминг и бизнесе в политике

Нужен а-ля [Константин] Эрнст, но только современный. Эрнст-то что? Ящик. Бюджеты. А тут какие бюджеты? Надо, чтобы всё это с телефона было. В Берлине, Таиланде, Нью-Йорке, Бостоне. Может быть пара студий. Одна студия, например, в Вильнюсе. Другая — в Нью-Йорке, в Сингапуре. Вот так покрыть часовыми зонами и сделать сквозной 24-часовой канал.
Я считаю, что его можно монетизировать. Я бы его тупо продавал, без всяких там реклам, потому что непонятно, какая реклама — на разные страны, русскоязычная публика. €25. Хочешь — покупай. Не хочешь — не покупай.