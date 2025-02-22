«Меня можно ненавидеть, но сказать, что я плохой бизнесмен? Думаю, никто не скажет»: Олег Тиньков — о судьбе «Т-Банка», идее запустить эмигрантский стриминг и бизнесе в политике

Трамп всё продаёт, везде сделки. Слово «сделка» звучит с утра до вечера. Он всё делает в сделке, потому что в некотором смысле сублимирует. Почему? Моё понимание — что он был достаточно неудачный бизнесмен. Во всяком случае удачным бизнесменом его вряд ли можно назвать. Всё время разорялся, неудачные проекты.

Он был удачным шоуменом — а-ля Собчак. Чем известна Собчак? Тем, что известна. За ней фактурно ничего не стоит. <...> Во многом смысле Трамп — то же самое. Его знает вся Америка, он классный шоумен, рассказывал, что он миллиардер. Долго, как я понимаю, не показывал [налоговые декларации]. Миллиардер или не миллиардер — никто особо не понимал. <...> Сейчас он хочет доказать, <...> что он всё-таки успешный бизнесмен. Он дорвался. Теперь он CEO мира.

Но это моё понимание.