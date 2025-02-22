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«Меня можно ненавидеть, но сказать, что я плохой бизнесмен? Думаю, никто не скажет»: Олег Тиньков — о судьбе «Т-Банка», идее запустить эмигрантский стриминг и бизнесе в политике

Несколько цитат из его интервью журналисту Александру Плющеву.

Тиньков. Кадр из интервью 
Тиньков. Кадр из интервью 

Про «Т-Банк», который «до сих пор работает»

Олег Тиньков вышел из «Тинькофф» в 2022 году. В 2024 году компания объявила о смене названия на «Т-Банк». Его глава Станислав Близнюк заявил, что уйти от «фамильности» собирались давно. Тиньков был рад больше не ассоциироваться с компанией.

  • За делами банка предприниматель не следит: «В целом — зачем бороздить рану?» Но он знает, что на этапе продажи у того было около 25 млн клиентов, а теперь — 40 млн.
  • Тиньков считает, что отчасти банку помогло то, что «где-то шесть-восемь месяцев» он был не под санкциями — «единственный из больших банков». В это время туда и «перетекал народ — чтобы делать SWIFT-переводы и вот это всё».

Мне постоянно говорили: «Тиньков всё время продаёт — и всё это рассыпается». Вот продал пельмени «Дарья» [Роману] Абрамовичу. Потом пиво «Тинькофф»... Ну неважно. Вот, наконец-то, для вас, моих «хейтеров», я построил что-то, что без меня только растёт.

Олег Тиньков
  • Из «топ-100» сотрудников «Тинькофф», с которыми он регулярно взаимодействовал, 30% «разбрелось по миру», 30% осталось в банке, а ещё 30% работают в мексиканском финтехе Plata — он занимается кредитными продуктами. Тиньков выступает его консультантом и говорит, что это «самый быстрорастущий финтех-стартап в Мексике», у него свыше 1 млн клиентов.

Про приход представителей бизнеса в политику

  • Раньше Тиньков был уверен, что для страны это полезно. «Потому что нарратив какой? Человек богатый, ему воровать не надо», — объяснил предприниматель. Теперь он пересмотрел свои взгляды — в том числе глядя на Дональда Трампа на его втором сроке.

Трамп всё продаёт, везде сделки. Слово «сделка» звучит с утра до вечера. Он всё делает в сделке, потому что в некотором смысле сублимирует. Почему? Моё понимание — что он был достаточно неудачный бизнесмен. Во всяком случае удачным бизнесменом его вряд ли можно назвать. Всё время разорялся, неудачные проекты.

Он был удачным шоуменом — а-ля Собчак. Чем известна Собчак? Тем, что известна. За ней фактурно ничего не стоит. <...> Во многом смысле Трамп — то же самое. Его знает вся Америка, он классный шоумен, рассказывал, что он миллиардер. Долго, как я понимаю, не показывал [налоговые декларации]. Миллиардер или не миллиардер — никто особо не понимал. <...> Сейчас он хочет доказать, <...> что он всё-таки успешный бизнесмен. Он дорвался. Теперь он CEO мира.

Но это моё понимание.

Олег Тиньков
  • Тиньков не забыл снова покритиковать российских «олигархов». Обычно бизнес пытается влиять на политику, чтобы сохранить капитал, сделать «правильные законы», обеспечить «передачу власти», напомнил предприниматель. В России же сложилась иная практика.

Они поставили человека и сказали: делай что хочешь, а мы выводим бабки на Запад. В итоге бумеранг им и прилетел. Я говорил [Михаилу] Фридману: вы же были семибанкирщина. Что нужно было? Не между собой грызть, а налоговую систему менять, законодательную. Но они не стали выстраивать институты. Они стали пилить бабло, выводить его туда и уезжать с пониманием, что они репатриировались. А они и там не репатриировались, и тут ничего не построили.

Олег Тиньков
  • Правда, нахваливать зарубежных олигархов Тиньков тоже не стал. По его мнению, практически все они сейчас поддакивают Трампу — в том числе Илон Маск.

Я говорил, что наши олигархи трусы. <...> Должен их наконец-таки успокоить, индульгенцию им подкинуть. Когда я видел инаугурацию Трампа, увидел, как техноолигархи — Цукерберг, Брин, Кук, Безос — стоят в рядок и смотрят ему в рот, я понял, что, наверное, зря на наших олигархов так уж спускался. Все они такие. За бабосы, так сказать, продадут всё что угодно.

Олег Тиньков
На снимке с инаугурации Трампа — глава запрещённой в России Meta Марк Цукерберг, глава Amazon Джефф Безос, глава Alphabet Сундар Пичаи и глава SpaceX и Tesla Илон Маск
На снимке с инаугурации Трампа — глава запрещённой в России Meta Марк Цукерберг, глава Amazon Джефф Безос, глава Alphabet Сундар Пичаи и глава SpaceX и Tesla Илон Маск

Про взбалмошность предпринимателей — в том числе в политике

  • Хаотичность в поведении — не всегда плохо. Тиньков признаёт, что сам в прошлом вёл себя эксцентрично. Просто решения при этом должны приниматься взвешенно, и команды должны быть сильными.

Я построил, не побоюсь этого слова, четыре успешных бизнеса. Меня можно ненавидеть, но сказать, что я плохой бизнесмен… Думаю, никто не скажет. Это возможно — быть при этом хаотичным и взбалмошным. Но до какой степени? Про себя могу сказать, что я так скорее выглядел, чем делал. Коллеги не дадут соврать: когда шли совещания и принимались стратегические решения, я был максимально взвешен. Никогда не принимал оголтелых решений. Поэтому «Тинькофф» условно всех победил. Мы действовали рационально. Обратите внимание: за 18 лет у нас не было никакой ошибки. Мы целенаправленно пришли из банка номер 1600 к банку номер восемь в России — это по активам. По «физикам» — вторые после «Сбера».

Олег Тиньков
  • Говоря о том, как для предпринимателя важна сильная команда, Тиньков провёл параллель с Маском — заранее извинившись за сравнение.

Продажи — это всегда что-то яркое. <...> [Когда я смотрю на Илона Маска], я вспоминаю себя самого, простите за такое сравнение, в 2010-х. Я тоже всё время «хайпил». Такую ерунду писал. Такой дурак был. Но всё было ради хайпа. Сейчас он пишет: Grok — номер один, все переключились на Grok. А я: все должны пить пиво «Тинькофф», «Балтика» — отстой.

Это sales-маркетинг, но это не говорит, что Маск — дурачок. За ним стоят мегаумные люди. Я знаю некоторых из SpaceX. Мегакоманда. За мной — простите за параллели — тоже стояли хорошие люди. И мы себе позволяли. И он позволяет.

Олег Тиньков

Про главу ЦБ Эльвиру Набиуллину

  • Набиуллина «в некотором смысле» помогла предпринимателю с «вынужденной» сделкой по продаже банка. Она понимала, что Тиньков болеет — и помогала «прям на человеческом уровне», рассказал он.

Мне сложно сказать, так как я в России не был пять лет… Но есть понимание, что Набиуллина и [глава Минфина Антон] Силуанов — два ключевых человека, [благодаря которым] экономика [России] в принципе чувствует себя хорошо — как я понимаю. <...> Что там на самом деле происходит — по весне увидим, когда снег растает. Мы много чего, как мне кажется, не знаем.

Олег Тиньков

Про идею запустить «эмигрантский» телестриминг

  • Пока единого потока интересного контента нет. Но объединить различные передачи можно на «чисто эмигрантском» канале. Утром — новости и какое-нибудь шоу. Потом — что-нибудь для домохозяек и детей, которые «теряют язык». Затем — «фильмец» или комедийная программа, чтобы все «засыпали с хорошим настроением».
  • Это не проект, а просто «идея», которую Тиньков готов «обогатить нарративами», если найдётся толковый генеральный продюсер.

Нужен а-ля [Константин] Эрнст, но только современный. Эрнст-то что? Ящик. Бюджеты. А тут какие бюджеты? Надо, чтобы всё это с телефона было. В Берлине, Таиланде, Нью-Йорке, Бостоне. Может быть пара студий. Одна студия, например, в Вильнюсе. Другая — в Нью-Йорке, в Сингапуре. Вот так покрыть часовыми зонами и сделать сквозной 24-часовой канал.

Я считаю, что его можно монетизировать. Я бы его тупо продавал, без всяких там реклам, потому что непонятно, какая реклама — на разные страны, русскоязычная публика. €25. Хочешь — покупай. Не хочешь — не покупай.

Олег Тиньков

Про своё здоровье

В марте 2020 года Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии. В декабре того же года — о полной ремиссии.

Все под Богом, жив-здоров, ремиссия. Что значит ремиссия? Это ничего не значит, но это значит всё. Это значит, что ты здоров. Но лейкемия — коварная болезнь. На пять лет умирает 75% людей. У меня в июне пять лет, кстати, будет. А, слава богу, на десять лет вроде 50%. То есть проценты повышаются… Как в «Т-Банке». (Смеётся.)

Олег Тиньков
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#новости #олегтиньков #тбанк

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