Инвесторы, купившие заблокированные акции из США на внебиржевых торгах Мосбиржи, пожаловались на начисление «необоснованного» налога на матвыгоду

Вы можете купить акцию Apple на внебиржевом рынке Мосбиржи за 6800 рублей, в то время как на американской NASDAQ её стоимость составляет 16,4 тысячи рублей. Дополнительно брокер посчитает налог на материальную выгоду с разницы между 16,4 тысячи и 6800. То есть вам придётся доплатить государству еще примерно 1200 рублей независимо от того, за какую цену вы потом продадите этот актив — и даже если продадите его в убыток. <...>

Зарубежную цену актива нельзя учитывать как рыночную для России. Если ничего не изменить, каждый следующий покупатель этой же бумаги будет платить такой же налог, и в итоге государство получит с одного актива налогов больше, чем он стоит.