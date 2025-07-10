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Полина Лааксо
Инвестиции

Инвесторы, купившие заблокированные акции из США на внебиржевых торгах Мосбиржи, пожаловались на начисление «необоснованного» налога на матвыгоду

Иногда он превышает стоимость актива.

  • Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) направила письмо с жалобой на «юридический парадокс» в ЦБ и Минфин. Минфин подтвердил «РБК Инвестициям», что получил обращение, но с вопросами направил к ЦБ.
  • Биржевые сделки с иностранными ценными бумагами стали недоступны в России в 2022 году. Весной 2025-го Мосбиржа запустила внебиржевые торги заблокированными бумагами американских компаний: квалифицированные инвесторы могут купить акции с дисконтом в надежде, что однажды их разморозят.
  • Если инвестор покупает акцию по одной цене, а продает дороже, он обязан уплатить налог на материальную выгоду с разницы. Но с внебиржевым рынком проблема в том, что стоимостью покупки считают цену базового актива на иностранной бирже, а не ту, что сформировалась в стакане брокера или биржи, объяснил глава правления АРИ Илья Херсонцев.

Вы можете купить акцию Apple на внебиржевом рынке Мосбиржи за 6800 рублей, в то время как на американской NASDAQ её стоимость составляет 16,4 тысячи рублей. Дополнительно брокер посчитает налог на материальную выгоду с разницы между 16,4 тысячи и 6800. То есть вам придётся доплатить государству еще примерно 1200 рублей независимо от того, за какую цену вы потом продадите этот актив — и даже если продадите его в убыток. <...>

Зарубежную цену актива нельзя учитывать как рыночную для России. Если ничего не изменить, каждый следующий покупатель этой же бумаги будет платить такой же налог, и в итоге государство получит с одного актива налогов больше, чем он стоит.

Илья Херсонцев, председатель правления АРИ
  • Ассоциация попросила Минфин и ЦБ внести изменения, которые исключат определение рыночных цен на заблокированные бумаги исходя из цен на иностранных биржах. Их уже можно определять «в соответствии с положениями приказа Федеральной службы по финансовым рынкам в отдельных режимах торгов организатора торгов».
  • Изменения, предложенные АРИ, позволят «не облагать налогом нереальную "бумажную" прибыль, которой у инвестора нет», считает советник практики банковского и финансового права, рынков капитала адвокатского бюро ЕПАМ Максим Барышев.
  • Глава консалтинговой компании «ТаксМейт» Валерия Назаренко не уверена, что это поможет. По мнению юриста, лучше ввести для матвыгоды налоговые льготы.

Возможно, для отдельных инвесторов это решит проблему, но глобально вряд ли. Это ещё больше усложнит расчёт налоговой базы и создаст дополнительный объём работы для налоговых консультантов в части подготовки деклараций и корректировки некорректно рассчитанных сумм налога.

Валерия Назаренко, глава «ТаксМейт»
Источник фото: «Известия»
Источник фото: «Известия»

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