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Полина Лааксо
Инвестиции

Аэрокосмическая компания Firefly Aerospace подала заявку на размещение акций на Nasdaq — в марте 2025 года её модуль успешно высадился на Луну

Количество акций, ценовой диапазон и дату IPO не раскрыли.

  • Бумаги должны торговаться под тикером FLY. Андеррайтерами выступят Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co, Jefferies Financial Group и Wells Fargo & Co.
  • Деньги, которые компания выручит в ходе IPO, пойдут в том числе на покрытие долговых обязательств — они превышают $173 млн. По данным TechCrunch, её чистый убыток по итогам финансового 2024 года составил $231 млн против $135,5 млн годом ранее.
  • Выручка в том же году выросла на 10% год к году — до $60,8 млн. А сумму заказов на запуск и контрактов на разработку техники в марте 2025 года оценивали в $1,1 млрд, что в два раза превышает показатель предыдущего года.
Снимок с камеры Blue Ghost. Источник фото: Reuters
Снимок с камеры Blue Ghost. Источник фото: Reuters
  • Firefly Aerospace из Техаса разрабатывает малые, а также средние ракеты-носители, разгонные блоки и лунные посадочные модули. В ноябре 2024 года компания привлекла $175 млн по оценке $2 млрд.
  • В марте 2025 года её лунный модуль Blue Ghost мягко высадился в Море Кризисов. Первую полностью успешную высадку частного аппарата на Луну частично профинансировало NASA. В 2024 году аппарат Odysseus компании Intuitive Machines успешно сел на поверхность спутника, но позже оказался на склоне кратера и перевернулся.
Снимок с камеры Blue Ghost. Заход Солнца за лунный горизонт. Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.vokrugsveta.ru%2Farticles%2Fv-kompanii-firefly-aerospace-pokazali-zavorazhivayushee-video-zakata-na-lune-prislannoe-modulem-blue-ghost-id6267528%2F&postId=2095341" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Firefly Aerospace</a>
Снимок с камеры Blue Ghost. Заход Солнца за лунный горизонт. Источник фото: Firefly Aerospace

#новости #fireflyaerospace

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