Аэрокосмическая компания Firefly Aerospace подала заявку на размещение акций на Nasdaq — в марте 2025 года её модуль успешно высадился на Луну

Количество акций, ценовой диапазон и дату IPO не раскрыли. Бумаги должны торговаться под тикером FLY. Андеррайтерами выступят Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co, Jefferies Financial Group и Wells Fargo & Co.Деньги, которые компания выручит в ходе IPO, пойдут в том числе на покрытие долговых обязательств — они превышают $173 млн. По данным TechCrunch, её чистый убыток по итогам финансового 2024 года составил $231 млн против $135,5 млн годом ранее.Выручка в том же году выросла на 10% год к году — до $60,8 млн. А сумму заказов на запуск и контрактов на разработку техники в марте 2025 года оценивали в $1,1 млрд, что в два раза превышает показатель предыдущего года.Снимок с камеры Blue Ghost. Источник фото: ReutersFirefly Aerospace из Техаса разрабатывает малые, а также средние ракеты-носители, разгонные блоки и лунные посадочные модули. В ноябре 2024 года компания привлекла $175 млн по оценке $2 млрд.В марте 2025 года её лунный модуль Blue Ghost мягко высадился в Море Кризисов. Первую полностью успешную высадку частного аппарата на Луну частично профинансировало NASA. В 2024 году аппарат Odysseus компании Intuitive Machines успешно сел на поверхность спутника, но позже оказался на склоне кратера и перевернулся.Снимок с камеры Blue Ghost. Заход Солнца за лунный горизонт. Источник фото: Firefly Aerospace#новости #fireflyaerospace