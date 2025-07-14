«МТС Банк» привлёк около 4 млрд рублей в ходе дополнительного размещения акций

Цена размещения составила 1380,5 рублей за бумагу.В результате уставной капитал увеличился на 8%, говорится в сообщении банка. Объём дополнительного размещения (SPO) составил почти 2,9 млн обыкновенных акций.Привлечённые деньги банк планирует направить на увеличение кредитного портфеля с высокой доходностью. В компании также рассчитывают, что допэмиссия позволит профинансировать потенциальные сделки по слиянию и поглощению (M&A). После SPO бумаги «МТС Банка» на Мосбирже выросли на 0,88% по сравнению с предыдущей торговой сессией. На 12:45 мск они торгуются по цене 1152,5 рубля за штуку.Скриншот vc.ru«МТС Банк» провёл IPO в апреле 2025 года. Цена размещения тогда составила 2500 рублей за акцию, а рыночная капитализация на начало торгов — 86,6 млрд рублей.#новости #мтсбанк