Акции Arenadata упали почти на 10% после новостей об аресте Сергея Мацоцкого, хотя тот ещё в 2023-м вышел из холдинга, который управляет компанией

Мацоцкий — сооснователь ИТ-интегратора IBS и бывший член совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома». В 2020 году предприниматель вышел из IBS и основал «ГС-Инвест», который управляет компаниями «Рубитех», IT_One, Arenadata, Avanpost и «Скала-P».

По данным CNews, свои 47% в «ГС-Инвест» Мацоцкий продал ещё в 2023 году — менеджменту холдинга. Аналитик «Т-Инвестиций» Марьяна Лазаричева говорит, что «юридически» он не входит в число акционеров Arenadata. Но при этом добавляет: структура основного текущего акционера «ГС-Инвест» неизвестна.