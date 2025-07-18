Акции Arenadata упали почти на 10% после новостей об аресте Сергея Мацоцкого, хотя тот ещё в 2023-м вышел из холдинга, который управляет компанией

Речь о «ГС-Инвест».Бумаги просели на Мосбирже до 112,3 рубля за штуку, но позже отыграли падение. На 14:09 мск акции торгуются на уровне 121,3 рубля (-2,4%). Компания создаёт системы сбора, хранения и обработки больших данных на базе open-source-технологий.Сергея Мацоцкого арестовали заочно — по делу о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — тюремный срок от восьми до 15 лет. Он также объявлен в международный розыск.Мацоцкий. Источник фото: CNewsМацоцкий — сооснователь ИТ-интегратора IBS и бывший член совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома». В 2020 году предприниматель вышел из IBS и основал «ГС-Инвест», который управляет компаниями «Рубитех», IT_One, Arenadata, Avanpost и «Скала-P». По данным CNews, свои 47% в «ГС-Инвест» Мацоцкий продал ещё в 2023 году — менеджменту холдинга. Аналитик «Т-Инвестиций» Марьяна Лазаричева говорит, что «юридически» он не входит в число акционеров Arenadata. Но при этом добавляет: структура основного текущего акционера «ГС-Инвест» неизвестна. #новости #ibs