Акции VK на Мосбирже росли на 1,82% после слов депутата Горелкина о том, что «WhatsApp* пора готовиться к уходу с российского рынка»

Зампред ИТ-комитета Госдумы считает, что принадлежащий Meta* мессенджер «с очень большой долей вероятности» попадёт в список ПО из недружественных стран.17 июля 2025 года акции VK завершили торги на отметке 322,6 рублей — на 1,95% ниже итогов предыдущей сессии. 18 июля 2025-го на пике около 12:00 мск бумаги VK росли на 1,82% — до отметки 328,5 рублей. На 12:35 мск они торгуются по цене 326,7 рублей.Зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин 18 июля 2025 года написал, что «WhatsApp* пора готовиться к уходу с российского рынка». Он также отметил, что «претендентом на долю WhatsApp* станет национальный мессенджер» — Max от VK.17 июля 2025-го президент России Владимир Путин поручил проработать «дополнительные ограничения» для «недружественного» зарубежного ПО. Горелкин считает, что WhatsApp* «с очень большой долей вероятности» включат в этот список.В мае 2025 года Путин назвал привязанность россиян к западным сервисам «вредными привычками», от которых нужно избавляться.*Meta, которая владеет WhatsApp, признана в России экстремистской и запрещена.#vk #акции #новости