Чистый убыток VK в первой половине 2025 года составил 12,7 млрд рублей — вдвое меньше, чем за шесть месяцев 2024-го

Холдинг опубликовал финансовый отчёт по МСФО за первую половину 2025 года. Чистый убыток составил 12,7 млрд рублей против 24,6 млрд рублей за тот же период 2024 года. Чистый долг уменьшился до 77 млрд рублей.

Наибольший рост показало направление VK Tech, в которое входит разработка ИТ-продуктов и облачный бизнес. Выручка от него выросла на 48% год к году, до 6,7 млрд рублей.

На сегмент «Социальные платформы и медиаконтент» пришлось 50,5 млрд выручки — больше год к году на 8%. «Образовательные технологии» показали рост на 24%, до 3,9 млрд рублей. «Экосистемные сервисы и прочие направления» увеличили выручку на 18%, до 12,8 млрд рублей.

Операционные расходы VK сократились с 65,1 млрд рублей до 62,1 млрд рублей. Из них 30,6 млрд рублей составили расходы на персонал, 20,9 млрд рублей — на производство видеоконтента и выплаты партнёрам рекламной сети.

В конце 2024 года VK отчитался о чистом убытке в 95 млрд рублей. Тогда же компания сообщила о планах провести допэмиссию акций, чтобы «снизить долговую нагрузку».