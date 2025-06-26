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Полина Лааксо
Деньги

VK привлекла 112 млрд рублей в ходе допэмиссии 345 млн обыкновенных акций

Бумаги продали по рыночной цене — 324,9 рубля за штуку.

  • Общее число акций МКПАО «ВК» по итогам размещения составило 584 404 280 штук. Совокупное количество акционеров — более 480 тысяч. Контролирующего акционера у структуры нет, сообщила VK.
  • Покупатели — закрытые паевые инвестфонды (ЗПИФы), пайщиками которых выступают «ключевые российские акционеры». Это ЗПИФ «Агана-С» под управлением ООО «Управляющая компания "Агана"» и ЗПИФ «Тривор» под управлением АО «АМ-Инвест».
  • Первую The Bell связывало с Павлом Прассом, который в 2024 году участвовал в покупке «Яндекса» у нидерландской Yandex N.V. Вторую — с владельцем «Объединённой металлургической компании» (ОМК) Анатолием Седых. В ОМК интерес к активам VK отрицали.
  • Полученные деньги вложат в снижение долговой нагрузки.
Источник фото: VK
Источник фото: VK
  • VK начала размещение допэмиссии по закрытой подписке в мае 2025 года. В компании собирались привлечь до 115 млрд рублей.
Артур Томилко
Инвестиции
Чистый убыток VK в 2024 году увеличился в 2,8 раза и составил почти 95 млрд рублей

При этом выручка выросла на 23%, до 147,6 млрд рублей.

Фото РБК

#новости #vk

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