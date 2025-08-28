Nvidia превзошла ожидания инвесторов по прибыли во втором квартале 2025 года, но акции упали почти на 3% из-за отсутствия поставок чипов H20 в Китай

Компания рассчитывает возобновить продажи в КНР, «если позволит геополитическая обстановка». Фото Reuters Nvidia отчиталась за второй квартал 2025 года. Выручка компании выросла на 56% год к году и составила $46,74 млрд. Чистая прибыль выросла на 40,8%, до $26,4 млрд. Доходность на одну акцию составила $1,05, превысив прогнозы в $1,01, отмечает CNBC.Компания отметила, что во втором квартале не поставляла чипы H20 в Китай, но получила выручку в $180 млн от продажи запасов покупателям за пределами КНР. При этом компания рассчитывает получить от $2 млрд до $5 млрд выручки от продажи H20 в течение третьего квартала, «если позволит геополитическая обстановка».Глава Nvidia также заявил, что производство флагманских чипов Blackwell Ultra «идёт полным ходом», а спрос на них назвал «колоссальным». По его словам, новое поколение чипов станет «основной платформой» в гонке ИИ.Опрошенные Fortune аналитики заявили, что Nvidia во многом превзошла «заоблачные ожидания» рынка. Несмотря на это, акции компании в ходе расширенных торгов вечером 27 августа 2025 года упали на 2,78%. Китай остаётся «огромной неиспользованной возможностью для бизнеса» из-за торговых ограничений, считают эксперты.Данила БычковAI22 авгСМИ: Nvidia приостановит производство чипов H20 — китайские компании перестали покупать их после ограничений со стороны властей Китая Графические процессоры разрабатывали специально для китайского рынка. В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В апреле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа запретила Nvidia поставлять чипы H20 в Китай.В августе 2025 года СМИ сообщали, что Nvidia и AMD заключили с американскими властями сделку: компаниям разрешат продавать некоторые модели чипов в Китай, но обяжут платить в бюджет США 15% выручки от этих продаж.В ответ на это китайские власти направили ряду компаний уведомления с призывом отказаться от чипов Nvidia H20 и AMD MI308. В первую очередь это коснулось госпредприятий и частных компаний, выполняющих госзаказы.#новости #отчётность #nvidia