Полина Лааксо
Инвестиции

Производитель микроэлектроники «Элемент» купил 51% акций разработчика промышленных роботов «Эйдос Робототехника» из Казани

Сумма сделки неизвестна.

  • Контроль получило АО «Корпорация роботов» — структура «Элемента», занимающаяся робототехникой, пишет РБК со ссылкой на представителя группы. Рассчитать стоимость невозможно, так как продавец не раскрывает финансовые показатели.
  • Роботы от «Эйдос Робототехника» занимаются сваркой, загрузкой станков и раскладкой продукции, помимо прочего. Их используют «КамАЗ», «Сибур», «Газпром нефть» и другие. Фирма рассчитывает, что с участием «Элемента» сможет увеличить выручку в 2,5 раза и выйти на новые рынки.
  • В самой группе говорят, что расширят производство в Татарстане, а одним из стратегических заказчиков выступит «КамАЗ».
  • «Элемент» образовали в рамках слияния активов «Ростеха» и АФК «Система» в 2019 году. Она объединяет более 30 компаний, в том числе «Микрон», «Прогресс» и прочих. Производит интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику и другое оборудование.
  • По данным РБК, выручка группы за первую половину 2025 года составила 16,1 млрд рублей, на 19% меньше год к году. Чистая прибыль сократилась на 47%, до 2 млрд рублей. Сам «Элемент» объясняет динамику сокращением спроса в отдельных сегментах и переносом контрактов на последующие отчётные периоды.
  • В середине сентября 2025 года источники «Ъ» рассказали, что АФК «Система» ведёт переговоры о продаже доли в «Элементе» «Сберу». Компания могла бы так снизить долговую нагрузку, а банк в перспективе консолидировал бы рынок микроэлектроники.
Валерия Ильина
Техника
Паяют, потеют и готовят яйца пашот: что уже умеют боты-гуманоиды и к чему их готовят разработчики из Boston Dynamics и Tesla
От редакции
Текст обновлён 30 июля 2025 года.

Амбиций много — тушить с их помощью пожары, покорять космос и постигать смысл жизни.

Паяют, потеют и готовят яйца пашот: что уже умеют боты-гуманоиды и к чему их готовят разработчики из Boston Dynamics и Tesla

#новости

4
2
1
38 комментариев