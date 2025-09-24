Индекс Мосбиржи снизился на фоне налоговых и геополитических новостей

На 14:34 мск 24 сентября 2025 года IMOEX составляет 2719,42 пункта.Источник фото: «Известия»В 18:54 мск 23 сентября он равнялся 2759 пунктам. К 10:00 мск 24 сентября упал до 2681 и теперь пытается отыграть падение.Волна распродаж началась на вечерних торгах 23 сентября — после высказываний президента США Дональда Трампа о конфликте в Украине и возможностях последней.Некоторые инвесторы восприняли его слова как сигнал к росту санкционных и военных рисков для России. Теперь ждут итогов переговоров министра иностранных дел России и госсекретаря США, пишет «БКС Экспресс».Утром 24 сентября Минфин рассказал, что внёс в правительство пакет законопроектов, которые предусматривают повышение НДС с 20 до 22%, а также снижение порога выручки для уплаты НДС компаниями на «упрощёнке» — с 60 млн до 10 млн рублей. В этот же день должны выйти обновлённые данные по инфляции.По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, фондовый рынок пробудет под «давлением» ещё одну-две недели. А если США и ЕС начнут принимать «конкретные и синхронные» санкционные меры, индекс может просесть до 2500-2600 пунктов.#новости