Акции производителя Лабубу росли на 8% на фоне увеличения квартальной выручки на 250% год к году

К закрытию торгов на Гонконгской фондовой бирже 22 октября 2025 года рост замедлился до 2,4%. Источник: BloombergАкции китайской Pop Mart показали максимальный рост за последние два месяца на фоне публикации отчёта за третий квартал 2025 года, пишет Bloomberg. На пике 22 октября 2025-го бумаги компании росли на 7,9% — до отметки 267,6 гонконгских долларов за штуку.К закрытию торгов на Гонконгской фондовой бирже 22 октября 2025 года рост замедлился до 2,4% — до 256,4 гонконгского доллара за штуку. В третьем квартале 2025-го, который завершился в сентябре, выручка Pop Mart увеличилась на 250% год к году, отмечает издание, не приводя точные показатели. Продажи в Китае выросли на 190% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, на зарубежных рынках этот показатель увеличился на 370%. Очередную «волну ажиотажа» вызвал старт продаж мини-версий Лабубу в августе 2025 года.26 августа акции Pop Mart установили ценовой рекорд, превысив 339 гонконгских долларов за штуку. В сентябре бумаги китайской компании показали наибольшее падение с апреля 2025-го на фоне опасений, что ажиотаж вокруг игрушек может сойти на нет.#новости #popmart