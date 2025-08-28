В Китае стартовали онлайн-продажи мини-Лабубу — игрушки раскупили «мгновенно»

29 августа 2025 года начнутся мировые онлайн-продажи и офлайн-продажи в Китае.Источник: Pop MartКитайская Pop Mart запустила онлайн-продажи мини-версий «вирусных» игрушек Лабубу — высотой около 10,5 см. Всего — 28 вариантов, из них две игрушки — «секретные», вероятность вытащить именно их составляет 1 к 168, пишет Bloomberg.Стоимость одной игрушки, которые продаются в «слепых» коробках, выпасть может любая, — 79 юаней (примерно 887 рублей по курсу ЦБ на 28 августа 2025 года). Набор из 14 коробок обойдётся в 1106 юаней — это 12,4 тысячи рублей.Игрушки распродали «мгновенно» — некоторые пользователи не успели даже прогрузить страницу для заказа, отмечает издание. С 29 августа Лабубу будут продаваться в офлайне — в магазинах Pop Mart в Китае, также стартуют мировые онлайн-продажи. Например, в США они будут дороже — $22,99 (1845 рублей).Как пишет Bloomberg, Pop Mart занял доминирующее положение в нише продавцов «слепых» коробок. Лабубу вышли на рынок ещё в середине 2010-х, но «вируситься» начали с конца 2024 года после публикаций в соцсетях американских певиц и k-pop-исполнительниц.Прибыль компании благодаря этому за первую половину 2025 года выросла на 397% год к году — до 4,7 млрд юаней. Выручка увеличилась на 204% год к году и составила 13,9 млрд юаней.А основатель и глава компании Ван Нин на фоне этого вошёл в топ-100 самых богатых людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index. Он занимает 85 место с оценкой состояния в $26,5 млрд — это стоимость принадлежащих ему акций Pop Mart. C начала 2025 года его капитал вырос на $18,8 млрд.Ася КарповаДеньги12 июняОснователь Pop Mart вошёл в топ-10 богатейших людей Китая из-за ажиотажа вокруг игрушек Лабубу Россияне в мае 2025 года потратили 2 млн рублей на зверьков на маркетплейсах. #новости #popmart #лабубу