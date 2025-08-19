Прибыль китайской Pop Mart, производящей Лабубу, за первую половину 2025 года выросла на 397% год к году

Всё благодаря «вирусной» зубастой игрушке. Источник: Declan Sun / UnsplashPop Mart отчиталась за первую половину 2025 года: выручка выросла на 204% год к году и составила 13,9 млрд юаней (156,1 млрд рублей по курсу ЦБ на 19 августа 2025 года), пишут Bloomberg и Reuters. Прибыль увеличилась на 397% — до 4,7 млрд юаней (52,6 млрд рублей).Данные из отчётности также приводит «Прайм»: среди всей выручки примерно 4,8 млрд юаней (53,9 млрд рублей) принесли игрушки Лабубу.Основная выручка приходится на Китай: за полгода она составила 8,3 млрд юаней (93,2 млрд рублей), увеличившись в 2,4 раза за год. При этом выручка у зарубежного бизнеса выросла в пять раз — до 5,6 млрд юаней (62,9 млрд рублей).Pop Mart выпускает игрушки, в том числе Лабубу. Они вышли на рынок ещё в середине 2010-х, но «вируситься» начали с конца 2024 года после публикаций в соцсетях американских певиц и k-pop-исполнительниц. Компания продаёт игрушки в «слепых коробках», то есть покупатели до последнего не знают, какая Лабубу из серии им попадётся.Ася КарповаДеньги12 июняОснователь Pop Mart вошёл в топ-10 богатейших людей Китая из-за ажиотажа вокруг игрушек Лабубу Россияне в мае 2025 года потратили 2 млн рублей на зверьков на маркетплейсах. #новости #popmart #лабубу